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ТАСС

Марафон "Тренировки с космонавтом 3.0" пройдет в условиях самоизоляции

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Сергей Рязанский
Сергей Рязанский.
Источник изображения: © "Просто о сложном"

Идея онлайн-марафона принадлежит Герою России космонавту Сергею Рязанскому

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Марафон "Тренировки с космонавтом 3.0" будет проходить с 20 апреля по 28 июня в режиме онлайн. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Агентства инноваций Москвы.

"Марафон "Тренировки с космонавтом 3.0" пройдет с 20 апреля по 28 июня 2020 года под руководством ООО "Комбат-туры" при организационной поддержке Роскосмоса", - говорится в сообщении. Занятия будут проводить в том числе и фитнес-тренеры.

Идея онлайн-марафона, уточнили в пресс-службе, принадлежит Герою России космонавту Сергею Рязанскому. "Мы решили объединить людей планеты, оказавшихся в изоляции. Я как космонавт понимаю, насколько важны поддержка, мотивация и позитивный настрой <…> Только вместе через спорт и ежедневные достижения мы сможем побороть любые болезни, стать сильнее и здоровее", - отметил Рязанский.

Для участия нужно пройти регистрацию на сайте проекта. По итогам тренеры и жюри определят лучших участников, а победителю подарят восхождение на вулкан Орисаба в Мексике вместе с Рязанским, юные участники марафона смогут посетить космический лагерь.

После завершения самоизоляции Агентство инноваций Москвы планирует предоставить организаторам возможности для проведения мероприятий команды марафонов на платформе Цифрового делового пространства (ЦДП) на Покровке, 47.

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Мексика
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
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