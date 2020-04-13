В России началось производство нового автомата

Ковровский завод имени Дегтярева начал выпуск автоматов собственной разработки А-545.

"Получен производством заказ на первую партию 5,45-мм автомата - изделия, достаточно сложного в изготовлении. Сейчас в стадии отладки находится ряд серьезных корпусных деталей", - сообщила заводская газета "Дегтяревец".

А-545 вместе с АК-12 участвовал в конкурсе на новый общевойсковой автомат. Оба образца приняты на вооружение. Главное отличие ковровского изделия от разработки концерна "Калашников" - в сбалансированной автоматике. Добавлен балансир, соответствующей по массе затворной группе и связанный с ней шестерней. Он компенсирует импульс отдачи затвора и на 15-20 процентов повышает кучность при стрельбе короткими очередями. Платой за это является усложнение конструкции оружия и увеличение стоимости его изготовления.

Большинство других деталей - в том числе боеприпасы, - унифицированы с АК.

Антон Валагин