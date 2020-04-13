На Украине прекращено финансирование завода по производству ракетного топлива

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На Украине под угрозой полной остановки оказался Павлоградский химический завод (ПХЗ), производящий ракетное топливо. Причина закрытия - отсутствие финансирования со стороны государства. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление директора завода.

Украинские власти не выделили на 2020 год средств для финансирования Павлоградского химического завода. По словам директора ПХЗ Лионида Шимана, остановка предприятия будет означать остановку всей ракетной отрасли, в частности производство ракет "Ольха".

ПХЗ сейчас в критическом состоянии – с начала года мы не получаем финансирования, в гособоронзаказа 2020 года на нас и на реализацию программ предприятия деньги до сих пор не предусмотрены. (...) Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить от начала года 687 человек. Если деньги не поступят в ближайшее время – освободим еще 190

- заявил директор.

Как поясняется, Павлоградский завод обладает технологией производства твердого ракетного топлива, необходимого для всех ракет, стоящих на вооружении украинской армии и еще разрабатываемых. Кроме производства, ПХЗ владеет технологией переработки и утилизации ракетного топлива, умеет продлевать ресурс ракет и производит различные виды взрывчатки.

Все эти технологии на протяжении многих лет были созданы за счет средств украинских налогоплательщиков, это много миллиардов гривен. Мы освоили уникальные технологии, которыми большинство стран мира не обладает

- заявил Шиман, добавив, что в России аналогичные заводы работают на полную мощность и никто их останавливать не собирается.