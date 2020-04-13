Иранские военные проверяют вариант, что коронавирус может быть биологическим оружием

Дубай. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Иран изучает возможность того, что коронавирус COVID-19 по своему происхождению может являться биологическим оружием, заявил в воскресенье глава управления здравоохранения Генштаба ВС Ирана Хассан Арагхизадех.

"Каждая страна изучает этот вопрос, чтобы понять вероятность наличия в этой проблеме (фактора - ИФ) биологического оружия ", - сказал он агентству "Мехр".

"Иранские научные центры также проводят исследования по этой проблеме, однако для определенного заключения тут нужно больше времени и усилий", - уточнил он.

В то же время командир заверил, что вооруженные силы Ирана имеют достаточно возможностей, чтобы выявить любую биологическую угрозу, и принять меры против вероятного акта биотерроризма.

Также он напомнил о роли ВС Ирана в борьбе с коронавирусом, подчеркнув, что 70% армейских госпиталей выделены для больных с коронавирусом. Он добавил, что военные Ирана также активно занимаются дезинфекцией мест массового скопления людей по всей стране.

"Мехр" напоминает, что с начала вспышки коронавируса в городе Ухань в КНР в мире выявлены более 1,7 млн случаев COVID-19, свыше 100 тыс. человек с коронавирусом скончались.

Согласно информации, поступившей за минувшую субботу, в Иране общее число людей, заразившихся коронавирусом, превысило 70 тыс. при суточном росте на 1837 случаев. В общей сложности, 4357 человек скончались, из них 125 из них - за минувшие сутки.