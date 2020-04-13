Северный флот РФ заявил о надежном прикрытии воздушного пространства в Арктике

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Подразделения ВВС и ПВО Северного флота осуществляют надежное прикрытие воздушного пространства российской Арктики от Мурманска до Якутии, заявили в пресс-службе флота.

"На вооружении войск ПВО Северного флота стоят современные ракетные и радиотехнические комплексы, способные надёжно обеспечить охрану воздушного пространства северных границ России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе армии ВВС и ПВО Северного флота развёрнуты две дивизии, которые прикрывают воздушное пространство от Мурманской области до Якутии. Расчеты ПВО регулярно проводят учения с боевыми стрельбами.

"Расчёты комплексов С-300 зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота на следующей неделе проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что учения военные отработают обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей на разных высотах.

В начале апреля на боевое дежурство на севере Якутии (п. Тикси) заступили зенитные ракетные системы С-300 (производство Концерна ВКО "Алмаз-Антей") ракетного полка объединения ПВО Северного флота.

Также на боевое дежурство заступили расчёты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации, дислоцированные как на материковом побережье моря Лаптевых, так и на острове Котельный, где расположена арктическая военная база Северного флота "Северный клевер".