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Интерфакс-АВН

Северный флот РФ заявил о надежном прикрытии воздушного пространства в Арктике

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Расчет С-300ПМ2 отрабатывает учебный пуск по условной цели
Расчет С-300ПМ2 отрабатывает учебный пуск по условной цели.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Подразделения ВВС и ПВО Северного флота осуществляют надежное прикрытие воздушного пространства российской Арктики от Мурманска до Якутии, заявили в пресс-службе флота.

"На вооружении войск ПВО Северного флота стоят современные ракетные и радиотехнические комплексы, способные надёжно обеспечить охрану воздушного пространства северных границ России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе армии ВВС и ПВО Северного флота развёрнуты две дивизии, которые прикрывают воздушное пространство от Мурманской области до Якутии. Расчеты ПВО регулярно проводят учения с боевыми стрельбами.

"Расчёты комплексов С-300 зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота на следующей неделе проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что учения военные отработают обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей на разных высотах.

В начале апреля на боевое дежурство на севере Якутии (п. Тикси) заступили зенитные ракетные системы С-300 (производство Концерна ВКО "Алмаз-Антей") ракетного полка объединения ПВО Северного флота.

Также на боевое дежурство заступили расчёты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации, дислоцированные как на материковом побережье моря Лаптевых, так и на острове Котельный, где расположена арктическая военная база Северного флота "Северный клевер".

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Страны
Россия
Продукция
С-300
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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