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Военно-промышленный курьер

Пентагон предпочел английские ракеты-носители

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Источник изображения: vpk-news.ru

Компания Virgin Orbit (входит в британскую Virgin Group) выиграла контракт на запуск экспериментальных спутников в интересах Министерства обороны США, сообщает DefPost.

Контракт стоимостью $35 млн предусматривает проведение трех запусков для вывода на низкую околоземную орбиту 44 малых спутников. Эти запуски будут проводиться в рамках миссии STP-S28, направленной на исследование новых коммуникационных технологий, включая квантовую связь.

Запуски экспериментальных спутников Пентагона будут проводиться с помощью ракеты-носителя LauncherOne. Первый пуск запланирован на октябрь 2021 года.

Ракета-носитель LauncherOne компании Virgin Orbit находится в стадии разработки. Пуски этих ракет будут осуществляться по системе воздушного старта с помощью самолёта-носителя Boeing.

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Страны
Великобритания
США
Компании
Boeing
Virgin Galactic
Проекты
Воздушный старт
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