Лечат деньгами: как американская оборонка справляется с коронавирусом

Пентагон намерен усилить финансирование предприятий ОПК на фоне COVID-19

Кооперации соисполнителей по производству финишной продукции в оборонно-промышленном комплексе США и технологические цепи многих предприятий сталкиваются с более чем существенными трудностями, вызванными продолжающимся распространением коронавируса в мире. Как выживает американская «оборонка» в условиях пандемии, - в материале «Газеты.Ru».

В начале апреля компании, находящиеся в кооперации соисполнителей по производству финишной продукции для ВВС США, получили электронное письмо от фирмы Eaton Aerospace. Это предприятие - поставщик среднего уровня, производящий топливные насосы и гидравлику для критически важных для обороноспособности США боевых машин - самолетов-заправщиков KC-46 и истребителей 5-го поколения F- 35.

«Поистине беспрецедентная ситуация с продолжающимся распространением коронавируса COVID-19 оказывает сильное влияние на наш бизнес, семьи и сообщества, в которых мы живем», - говорится в одном из таких сообщений, полученных Defense News.

«В то время как здоровье и безопасность наших сотрудников и партнеров по поставкам остаются первостепенными, наша отрасль находится под значительным влиянием пандемии. В результате наш завод Eaton Grand Rapids (штат Мичиган) будет закрыт 4 апреля 2020 года и вновь откроется 13 апреля 2020 года», - сообщается в письме.

Аналогичные электронные письма последовали из многих других мест.

В своем заявлении пресс-секретарь Eaton Corp. Маргарет Хаган признала, что компания временно вводила запрет на работу «на нескольких участках», но одновременно указала, что это не окажет никакого влияния на «критическую поддержку», оказываемую вооруженным силам США.

«Мы приняли важное решение сохранить производственные операции во время кризиса COVID-19, потому что продукты Eaton имеют решающее значение для нашей глобальной инфраструктуры», - сказала она.

«Являясь стратегическим поставщиком аэрокосмического топлива, гидравлических систем, систем управления движением, электрических и моторных решений для аэрокосмической и оборонной промышленности во всем мире, аэрокосмическая продукция и вспомогательные услуги Eaton имеют жизненно важное значение не только для вооруженных сил, но и для перевозки пассажиров и грузов по всему миру», - добавила она.

Несмотря на то что Eaton не относится к гигантам американской оборонки и не имеет нарицательного имени, это предприятие весьма далеко от формата малого бизнеса. Объем продаж фирмы в 2019 году превысил $21 млрд. Однако закрытие без лишней огласки ряда производственных линий показывает, насколько широко распространено воздействие COVID-19 на «оборонку» Соединенных Штатов.

И это касается и крупных подрядчиков, например, корпорации Boeing, и ее основных субподрядчиков, таких как Spirit AeroSystems, и других крупных и малых компаний, которые занимают средний и нижний уровни в кооперации соисполнителей по производству финишной продукции.

«Вся цепь поставок комплектующих сейчас в беспорядке», - сказал Defense News сотрудник одного из предприятий - производителя электроники, который поставляет компоненты как для коммерческих, так и для оборонных изделий.

Источник, чье имя и принадлежность конкретной компании не разглашается, описал проблемы с работой на дому и удержанием работников на производственных линиях.

Некоторые из его коллег предпочитают брать оплачиваемый отпуск или увольнение по собственному желанию, вместо того чтобы находиться на рабочих местах и подвергаться риску заражения COVID-19.

«Наши возможности по производству продукции в настоящее время составляют около 20%», - заявил источник.

По словам Джереми Баша, бывшего сотрудника Пентагона, работающего в настоящее время в компании Beacon Global, «руководители оборонки и военного ведомства глубоко обеспокоены организацией эффективной защиты от воздействия пандемии на поставщиков второго и третьего уровня».

«В некотором смысле министерство обороны США нуждается в существенно лучшей осведомленности, какова реальная обстановка в цепях поставки комплектующих, определении, как та или иная деталь попадает в самолет или корабль, - добавил Баш. - Растет число технологических компаний, предоставляющих программное обеспечение для освещения детальной обстановки по всей цепи поставок комплектующих. Сегодня в военном ведомстве США понимают, что концентрация производства комплектующих в одном месте представляет собой огромный риск для создания финишной продукции военного назначения».

Ударные волны в американской «оборонке»

Не нужно погружаться вниз по цепи поставок комплектующих в сторону какого-то одного конкретного предприятия типа Eaton, чтобы увидеть, что

рынок оборонных услуг терпит существенные убытки в связи с COVID-19, особенно это касается компаний, которые также имеют сильные позиции на коммерческом рынке.

«Вплоть до прошлого месяца финансовые аналитики рассматривали коммерческие продажи как главное благо для общего состояния поставщиков продукции военного назначения, но это изменилось, поскольку экономика пошла вразнос», - заявил аналитик по оборонным и аэрокосмическим технологиям Teal Group Ричард Абулафия.

«Коммерческий рынок находится сегодня в осаде, и это, конечно, означает, что существует избыток запасов, падение доходов, и есть серьезные проблемы на многих уровнях», - сказал он.

«Кроме того, все сталкиваются с непосредственным воздействием социального дистанцирования и проблем с рабочей силой. И, наконец, если вы сильно зависите от колебаний на рынке, вам будет труднее получить кредит. Все это большие проблемы», - добавил Ричард Абулафия.

На этой неделе Bloomberg сообщил, что Airbus разослал своим сотрудникам письма, предупреждая, что разрывы в цепи поставок комплектующих, помимо других проблем, повлияют на способность компании возобновить после кризиса нормальную работу.

Также в начале этой недели канадская компания CAE Inc объявила, что временно увольняет 2600 из 10 500 сотрудников по всему миру, а еще 900 сотрудников работают по сокращенной рабочей неделе. Компания также заморозила заработную плату и сократила ее для оставшегося персонала, начиная с 50% для генерального директора и исполнительной команды и до 10% для остальных штатных сотрудников. Примерно 40% общего дохода CAE приходится на оборонные контракты, согласно рейтингу Top 100 list Defense News.

Тем временем, Boeing закрыл свои производственные мощности в Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон, а также прекратил работу на своей линии по производству вертолетов в Филадельфии, штат Пенсильвания. В результате закрытия Puget Sound компания Spirit AeroSystems объявила на прошлой неделе, что прекращает свою работу в ряде мест.

Малые предприятия, которые составляют ядро для будущего технологического развития Пентагона, могут быть особенно уязвимы в условиях пандемии COVID-19, согласно данным правительственной аналитической фирмы Govini, около 50 тыс. малых предприятий, которые обеспечивают инновационную поддержку министерства обороны США, существенно уязвимы в обстановке сегодняшних экономических потрясений.

«Эти предприятия - не просто важные звенья в цепи поставок для военного ведомства, важные для производства финишной продукции военного назначения. Они также имеют жизненно важное значение для развития систем следующего поколения в среднесрочной перспективе и революционных возможностей, которые будут формировать конкурентную среду на десятилетия в будущем», - добавили в Govini.

По данным Govini, в период с 2015 финансового года и до 2019 финансового года примерно 28% расходов ВМС США в ходе создания флота подводных беспилотных аппаратов (ключевой части плана ВМС США по созданию флота будущего) приходилось на малые предприятия.

За тот же период времени контракты предприятий малого бизнеса составляют примерно 30% исследований министерства обороны США в сфере искусственного интеллекта.

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Мартейн Расер еще в прошлом месяце предупредил Defense News, что «для малого бизнеса будет очень трудно справиться с прекращением его деятельности, потому что даже с помощью мер по спасению и экономических стимулов, если эти предприятия закрываются, работу их будет очень трудно начать снова».

«Если авиакомпания выходит из бизнеса, то ее самолеты не исчезают - вы можете начать все сначала. Однако если это узкоспециализированная производственная компания, то после прекращения ее деятельности сотрудники просто-напросто разойдутся в поисках новой работы. Поэтому я думаю, что об этом стоит знать, потому что в оборонной промышленности очень многое взаимосвязано. Если малому предприятию приходится прекращать свою производственную деятельность на длительный период времени, возобновить ее потом будет крайне сложно», - добавил он.

Реакция Пентагона

С 20 марта Пентагон начал издавать руководство по поддержке оборонной промышленности. Но практика показала, что эти усилия во многом остаются пока на символическом уровне, особенно в отношении самых мелких поставщиков.

30 марта исполняющий обязанности директора по ценообразованию и контрактам военного ведомства США Ким Херрингтон издал руководство, в котором, по сути, говорилось, что предприятия оборонной промышленности не должны подвергаться наказанию за невыполнение плановых показателей в связи с продолжающейся пандемией.

Но некоторые законодатели в конгрессе США считают, что министерство обороны все же не делает еще всего возможного, чтобы прояснить изменения в политике заключения контрактов и деятельности оборонных компаний.

1 апреля группа законодателей от штата Огайо написала министру обороны Марку Эсперу и заместителю министра обороны по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд письмо. Конгрессмены предупредили, что «обеспокоены тем, что руководство в сфере рабочей силы оборонных подрядчиков остается неоднозначным и не имеет единообразия в применении, особенно с точки зрения связи заказчика и небольших компаний».

«В течение последних нескольких лет Пентагон работал над тем, чтобы делегировать полномочия по принятию решений своим сотрудникам по контрактам низкого уровня. Но хотя это может помочь уполномоченным сотрудникам найти творческие решения проблем в обычных условиях, во время пандемии эти должностные лица оказались плохо подготовлены к тому, чтобы расшифровать «неопределенные и часто противоречивые указания», - заявили законодатели.

Конгрессмены просили, чтобы усилия специалистов в сфере заключения контрактов были направлены на то, чтобы подрядчикам разрешалось работать удаленно в максимально возможной степени, а также чтобы предприятиям была предоставлена «максимальная гибкость для выполнения своих договорных обязательств».

К тому же предлагается прилагать усилия, чтобы не допустить «сокращения, которого можно избежать», рабочей силы, и чтобы компании, занимающиеся перспективными исследованиями и разработками, были четко обозначены как «основной персонал».

В начале апреля две торговые группы - Национальная оборонная промышленная ассоциация и Совет по профессиональным услугам - попросили конгресс США ввести шестимесячную отсрочку для юридического требования, включенного в Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону - National Defense Authorization Act (NDAA) 2019 года. Последний запрещает правительству США вести дела с компаниями, которые работают с такими поставщиками как китайские компании Huawei и ZTE.

Это «налагает значительные финансовые и эксплуатационные расходы на средние и малые фирмы в момент значительной неопределенности и трудностей» в то время, когда они сталкиваются с экономическим воздействием пандемии коронавируса, говорится в письме.

В это же время военное ведомство США подтвердило, что более высокие поправочные коэффициенты, которые были увеличены на прошлой неделе, будут применяться к уже выполненным работам, а не только к будущему производству.

По новым оценкам американского минобороны, новые правила движения денежных средств должны привести к поступлению в оборонную промышленность более $3 млрд.

Но эти меры сопровождалось и предупреждением: у Пентагона «есть большие надежды, что головные исполнители в ОПК гарантируют, что денежный поток будет перемещаться к малым предприятиям в соответствующих цепях поставок, а небольшие фирмы нуждаются в этом больше всего».

На сегодняшний день агентство США по управлению контрактами в сфере обороны изменило приблизительно 1400 контрактов с повышенными ставками, отмечается в сообщениях Пентагона. Должностные лица, работающие по контрактам, занимаются тем, чтобы счета-фактуры с более высокой скоростью исполнения платежей приходили вовремя, при этом военное ведомство утверждает, что «не было зарегистрировано никаких задержек в оплате выставленных подрядчиками счетов».

В информации Минобороны США также указывалось, что любая задержка, связанная с проблемами COVID-19, приведет к «справедливой корректировке графика и стоимости контракта». Это означает, что военное ведомство будет корректировать контракты таким образом, чтобы поставщики не подвергались экономическим ударам.

Шаги, предпринятые минобороны США, весьма важны, сказал бывший чиновник Пентагона Джереми Баш. «Самая мощная сила, которую правительство может привлечь, чтобы помочь компаниям ОПК, так это сказать промышленности - «у нас есть деньги», - сказал он.

По словам Баша, речь идет о сумме в $17 млрд, выделенных на цели обеспечения национальной безопасности и ассигнованных в рамках самого последнего пакета мер стимулирования ОПК, принятого конгрессом США.

Тем не менее, отраслевой аналитик Capital Alpha Partners Байрон Кэллан предупреждает, что больше денег не обязательно означает меньше проблем.

«Министерство обороны сталкивается с теми же проблемами, что и любая другая ветвь власти или Федеральная резервная система, которая предоставляет больше денег для преодоления кризиса, если люди не работают из-за COVID-19. Эти деньги не помогут сохранить предприятие или офис открытыми, и сделать так, чтобы все проекты шли по графику», - сказал Кэллан.

Что касается Абулафии, то он считает, что увеличение суммы промежуточных платежей является хорошим первым шагом для увеличения потока наличности поставщикам.

Но оборонная промышленность - далеко не единственная проблема, стоящая в настоящий момент перед администрацией Дональда Трампа.

«Я думаю, что правительство многое может сделать в сфере ОПК. К сожалению, администрация многое должна сделать и помимо этого. Вся экономика оказалась в коме», - добавил Абулафия.

Михаил Ходаренок