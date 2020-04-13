Япония получила два самолёта ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye

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Военно-морские силы Японии пополнились двумя модернизированными палубными самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Е-2D Advanced Hawkeye. Об этом сообщает Naval News.

Поставка самолетов была осуществлена еще в первой декаде марта, оба борта приземлились на базе морской пехоты "Ивакуни", а после проведения нескольких испытательных полетов отправились на авиабазу "Мисава" в префектуре Аомори на севере Японии. На авиабазе базируется 601-я эскадрилья, которая имеет на вооружении самолеты E-2D.

Первый E-2D был передан Японии в марте 2019 года. Таким образом, на вооружении ВМС Японии в настоящее время находятся три самолета ДРЛО Е-2D Advanced Hawkeye, при чем первый из переданных находится на территории США, где используется для тренировки летчиков.

Всего Япония заказала поставку девяти самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye на сумму 3,14 млрд долларов. Заявляется, что полученные от США самолеты ДРЛО будут применяться во взаимодействии с F-35 для противодействия возросшей мощи Китая и Северной Кореи.

В составе Сил самообороны Японии на данный момент имеются 13 старых самолетов E-2C Hawkeye и четыре современных E-767. Подписанный контракт предусматривает первую поставку четырех Е-2D на сумму 633 млн долларов. Также в рамках подписанного контракта, США поставят Японии 28 турбовинтовых двигателей T56-A-427A engines (18 на самолетах и 10 дополнительных), 10 радаров APY-9 (9 на самолетах и один дополнительный) и другое сопутствующее оборудование.