Для энтузиастов космоса открыт онлайн-портал

Большую коллекцию материалов по космической инженерии собрали участники Кружкового движения НТИ ко Дню космонавтики.

Подборка бесплатных онлайн-курсов, симуляторов и тренажеров, которые будут полезны увлеченным космосом школьникам и студентам, опубликована в специальном разделе wiki-проекта https://kruzhok.org/.

Выбранные материалы помогут получить ключевые компетенции, подготовиться к профильным олимпиадам и конкурсам, а также принять участие в международных и российских космических проектах.

В подборку вошли курсы лекций от специалистов «Роскосмоса», материалы по конструированию космической техники, современной космонавтике, основным трендам ракетно-космической отрасли, лекции по ракетомоделированию, работе с микроконтроллерами, конструированию систем спасения полезной нагрузки, использованию изображений Земли из космоса.

Партнер Кружкового движения НТИ, разработчик космического профиля Олимпиады НТИ - ООО «Образование будущего» - открыл бесплатный доступ к симулятору «Орбита». Он позволяет моделировать посадку на планеты, орбитальное маневрирование, выполнение различных миссий. Также в подборку вошли программы, с помощью которых можно проектировать и рассчитывать параметры и траектории полета модели ракеты, моделировать космические перелеты.

Для школьников, нацеленных принять участие в следующих сезонах Олимпиады Кружкового движения НТИ по космическим профилям, опубликованы разборы заданий за 2016−2019 годы и материалы для подготовки: практикумы по ориентации в магнитном поле, стабилизации космического аппарата, работе с STM32 и управлению бортовым оборудованием.

Также эксперты собрали онлайн-курсы по ключевым для космической отрасли темам из курсов физики, математики и информатики: реактивное движение, давление газа, тригонометрия, алгоритмы управления системами с обратной связью, протокол передачи данных и др. Кроме того, в подборку вошли научно-популярные материалы о спутниках, пилотируемых кораблях, ракетах-носителях, конкурсы по космонавтике, тематические группы в социальных сетях и др.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».