Войти
Военно-промышленный курьер

Для энтузиастов космоса открыт онлайн-портал

287
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Большую коллекцию материалов по космической инженерии собрали участники Кружкового движения НТИ ко Дню космонавтики.

Подборка бесплатных онлайн-курсов, симуляторов и тренажеров, которые будут полезны увлеченным космосом школьникам и студентам, опубликована в специальном разделе wiki-проекта https://kruzhok.org/

Выбранные материалы помогут получить ключевые компетенции, подготовиться к профильным олимпиадам и конкурсам, а также принять участие в международных и российских космических проектах.

В подборку вошли курсы лекций от специалистов «Роскосмоса», материалы по конструированию космической техники, современной космонавтике, основным трендам ракетно-космической отрасли, лекции по ракетомоделированию, работе с микроконтроллерами, конструированию систем спасения полезной нагрузки, использованию изображений Земли из космоса.

Партнер Кружкового движения НТИ, разработчик космического профиля Олимпиады НТИ - ООО «Образование будущего» - открыл бесплатный доступ к симулятору «Орбита». Он позволяет моделировать посадку на планеты, орбитальное маневрирование, выполнение различных миссий. Также в подборку вошли программы, с помощью которых можно проектировать и рассчитывать параметры и траектории полета модели ракеты, моделировать космические перелеты.

Для школьников, нацеленных принять участие в следующих сезонах Олимпиады Кружкового движения НТИ по космическим профилям, опубликованы разборы заданий за 2016−2019 годы и материалы для подготовки: практикумы по ориентации в магнитном поле, стабилизации космического аппарата, работе с STM32 и управлению бортовым оборудованием.

Также эксперты собрали онлайн-курсы по ключевым для космической отрасли темам из курсов физики, математики и информатики: реактивное движение, давление газа, тригонометрия, алгоритмы управления системами с обратной связью, протокол передачи данных и др. Кроме того, в подборку вошли научно-популярные материалы о спутниках, пилотируемых кораблях, ракетах-носителях, конкурсы по космонавтике, тематические группы в социальных сетях и др.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
12.12.2019
Космический аппарат "Аист-2Т" впервые продемонстрировали на "Вузпромэкспо-2019"
21.10.2019
Робот "Федор" выполнил на МКС секретные операции, о которых знает только Рогозин
22.05.2018
Все ниже и ниже
28.07.2017
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
28.07.2017
Запуск российского модуля "Наука" с манипулятором ERA к МКС планируется на осень 2018 года
06.09.2013
В комитетах и космомиссиях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:32
  • 441
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году