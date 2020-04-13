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Военное обозрение

Беспилотный комплекс разведки А1-СМ «Фурия» принят на вооружение ВСУ

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Источник изображения: https://mil.in.ua

Вооруженные силы Украины официально приняли на вооружение беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1–СМ "Фурия". Об этом сообщает пресс-служба НПП "Атлон Авиа", являющегося разработчиком беспилотника.

Приказом Министерства обороны Украины №115 от 09.04.2020 по результатам успешных государственных испытаний Беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1–СМ "Фурия" официально принят на вооружение Вооруженных Сил Украины

- говорится на сайте компании.

Сообщается, что А1-СМ "Фурия" является первым украинским беспилотным авиационным комплексом, разработанным частной компанией, который принят на вооружение украинской армии.

Напомним, что о разработке комплекса "Фурия" украинские СМИ сообщили еще в 2014 году, в дальнейшем было закуплено пять комплектов базовой версии А1-С для применения на Донбассе. Как сообщалось, в 2016 году стоимость одного комплекса составляла 2,5 млн. гривен. Модернизированная версия А1-СМ была также представлена в 2016 году. В состав комплекса входит наземная станция управления и три беспилотника.

В пресс-релизе компании указывается, что БПАК А1-С / А1-СМ "Фурия" – это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки днем и ночью, определение координат цели, корректировки артиллерийского огня, конвоирования.

ТТХ: Тип: летающее крыло, материалы - стеклоткань, карбон, кевлар, максимальный взлетный вес - 5,5 кг, габариты: длина - 900 мм, размах крыльев - 2050 мм, силовая установка электрическая, питание осуществляется от Li-Po / Li-ion батареи до 42000 mAh.

Оперативный радиус - до 50 км, время нахождения в воздухе - до 3-х часов, крейсерская скорость - 65 км/ч, максимальная - 130 км/час, дальность полета - до 200 км. Режим полета - ручной, полуавтоматический, автономный, запуск с катапульты, приземление по-самолетному или на парашюте. Применение допускается при скорости ветра не превышающей 15 м/сек. Практический потолок -2500 метров.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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