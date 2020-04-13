"Черный четверг": как МиГ-15 нанесли сокрушительное поражение ВВС США

12 апреля 1951 года над корейской рекой Ялуцзян произошел эпохальный воздушный бой - советские перехватчики МиГ-15 разгромили американскую армаду из бомбардировщиков В-29А и истребителей F-80 и F-84. В историю ВВС США сражение вошло под названием "черный четверг".

О разгроме в этот день в США предпочитают не вспоминать. К примеру, в американской версии Wikipedia о событиях той поры есть лишь несколько строк в разделе о советском истребителе МиГ-15 и в описании Корейской войны. В них говорится, что были сбиты всего три В-29 и еще семь получили повреждения и добавляется - "после этого бомбардировочные полеты ВВС США над Кореей были приостановлены примерно на три месяца".

Впрочем, сохранились воспоминания непосредственных участников боя. Благодаря им становится понятно, как около 100 американских пилотов оказались в плену.

В "черный четверг" 48 американских стратегических бомбардировщиков В-29А Superfortress попытались нанести массированный удар по корейскому городу Сингисю. Их охраняли 18 истребителей F-86 Sabre, 34 F-84 Thunderjet и 24 F-80C Shooting Star. На перехват этих 124 самолетов в небо поднялись 44 советских МиГ-15.

- Бомбардировщики шли тремя группами, по 16 в каждой. Задачей моего звена было атаковать истребители США и увести их от В-29А. Мы с ходу пошли в атаку. Я определил командирский самолёт в эскадрилье Thunderjet и открыл огонь. Одна очередь прошла позади хвоста американского самолёта, вторая попала точно в цель. F-84 задымил и стал уходить, потом свалился в штопор. Затем мы стали гоняться за пытающимися выйти из схватки истребителями США, о защите своих "летающих крепостей" американские пилоты уже не думали, - вспоминает Герой Советского Союза Сергей Крамаренко.

Рассеяв истребительное прикрытие, советские перехватчики навалились на бомбардировщики. Шансов на спасение у В-29А было крайне мало, так как реактивный МиГ-15 превосходил бомбардировщик в скорости, а три пушки позволяли вести результативный огонь с дистанции 800 метров.

- Бомбардировщики Superfortress мы в обиходе прозвали "летающими сараями". Нескоростной самолет, длина которого составляла 50 метров, был очень легкой мишенью, - говорит Крамаренко.

Американцы стали уходить в сторону моря - под прикрытие ПВО кораблей США.

- Потом подсчитали, что воздушный бой у берегов реки Ялуцзян шел всего девять минут. За это время наши летчики, по официальным данным, признанным американцами, уничтожили 12 бомбардировщиков и 5 истребителей США. А нам тогда, в апреле 1951-го, сообщили, что на аэродромы взлета вернулись только 23 из 48 В-29А, остальные были подбиты и упали в море. В любом случае, таких массовых потерь техники и пилотов у них еще не было - сказал генерал-майор Сергей Крамаренко.

Отметим, что советские пилоты из 324-й истребительной авиадивизии не потеряли в том бою ни одного самолета. Всего Сергей Крамаренко в годы Корейской войны совершил 104 боевых вылета, провел 42 воздушных боя и сбил 13 самолетов противника.

Николай Грищенко