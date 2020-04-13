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ТАСС

Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство

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Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

По словам директора департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Сергея Прохорова, большинство ведомств ее уже согласовало

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует представить обновленный и согласованный проект подпрограммы "Сфера" госпрограммы "Космическая деятельность России" на утверждение Правительства в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщил ТАСС директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.

"Большинство ведомств ее уже согласовало. Мы планируем во втором квартале представить ее на утверждение Правительства", - сказал Прохоров.

В ноябре 2019 года первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич сообщил, что госкорпорации пришлось начать повторное согласование программы "Сфера". По его словам, это потребовалось, поскольку "Сфера" станет частью госпрограммы "Космическая деятельность России". В ноябре от министерств и ведомств было получено более 10 положительных ответов.

О "Сфере" рассказал в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи - российского аналога OneWeb - было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой "Цифровая экономика" (рассчитана до 2024 года).

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
ИТ
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1 комментарий
№1
13.04.2020 08:28
Цитата, q
пришлось начать повторное согласование программы "Сфера"... поскольку "Сфера"  станет частью госпрограммы "Космическая деятельность России".
Только бы ещё какую-нибудь госпрограмму не затеяли. А то так будут согласовывать-пересогласовывать до морковкиного заговенья.
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