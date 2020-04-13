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ТАСС

Подписание соглашения о модернизации "Гагаринского старта" запланировано на конец года

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Союз-ФГ на Гагаринском старте
1-я площадка "Гагаринский старт" стартового комплекса космодрома "Байконур" с ракетой "Союз-ФГ" на старте.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Общая сумма затрат по проекту составит $87 млн

НУР-СУЛТАН, 12 апреля. /ТАСС/. Казахстан, Россия и Объединенные Арабские Эмираты планируют подписать соглашение о модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт") в конце 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"На сегодняшний день сторонами совместно подготовлен проект соглашения, который в данный момент дорабатывается с учетом предложений заинтересованных государственных органов сторон. Подписание соглашения запланировано на конец 2020 года", - информировали в пресс-службе.

Общая сумма затрат по проекту составит $87 млн - по $29 млн от каждой из трех сторон. "Реконструкция будет заключаться в замене аналоговых систем на цифровые, также замене устаревшего технологического оборудования на современное и проведении строительно-монтажных работ. Хотелось бы отметить, что до планируемой модернизации со стартовой площадки запускались ракета-носитель "Союз-ФГ", а после модернизации планируется запускать ракету-носитель "Союз-2" и ее модифицированные версии", - пояснили в министерстве.

Площадка №1 ("Гагаринский старт") - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с которой 12 апреля 1961 года отправился корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным (1934-1968) на борту.

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Страны
Казахстан
ОАЭ
Россия
Проекты
2020-й год
Байконур
Союз РН
Союз-2 РН
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