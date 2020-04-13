Ракетно-космическая корпорация "Энергия" определена разработчиком проекта "Байтерек"

Первый пуск с КРК "Байтерек" запланирован на 2023 год

НУР-СУЛТАН, 12 апреля. /ТАСС/. Казахстан и Россия определили ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" головной организацией - разработчиком по проекту создания космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" на Байконуре. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана в воскресенье.

"На сегодняшний день государственное задание на создание космического ракетного комплекса "Байтерек" поддержано республиканской бюджетной комиссией. Совместно с российской стороной определена головная организация - разработчик по проекту - ПАО "РКК "Энергия". Ведутся преддоговорные работы по реализации проекта", - информировали в пресс-службе.

Запуски космических аппаратов с комплекса "Байтерек" будут проводиться по коммерческим программам и государственным заказам Казахстана и России. Первый пуск с КРК "Байтерек" запланирован на 2023 год.

"В соответствии с технико-экономическим обоснованием КРК "Байтерек" создается путем реконструкции и модернизации существующих объектов наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М" с выполнением необходимого дооснащения для выполнения коммерческих космических программ и проектов, а также реализации национальных космических программ России и Казахстана с использованием создаваемой российской стороной в рамках федеральной космической программы РФ на 2016-2025 годы ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время казахстанской стороной прорабатывается переименование космического комплекса "Байтерек" в "Назарбаевский старт". "Процедура переименования будет произведена путем внесения изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме Байконур КРК "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Новое название вступит в силу после разработки и согласования сторонами проекта протокола о внесении и изменений в вышеуказанное соглашение и его ратификации", - уточнили в министерстве.

О проекте "Байтерек"

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Казахстана и правительством России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М" для дальнейшей модернизации. В данном проекте казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры КРК "Байтерек" путем модернизации имеющегося КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать с этого комплекса.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назвать создаваемый для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" космический ракетный комплекс в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".