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Сибирский вуз запатентовал силовое поле для защиты космонавтов от радиации

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Силовое поле для защиты человека от радиации во время космических полетов запатентовал Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.

Изобретение также может быть использовано для получения электроэнергии на борту космического аппарата и управления энергетическими параметрами защитного электростатического и магнитного полей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сайт Роспатента.

Для защиты эксперты предлагают разные способы: окружить космический корабль метровым слоем воды, создать вокруг него электростатическое поле и так далее.

Отмечается, что протоны и положительно заряженные ядра элементов космического излучения высокой энергии представляют серьезную опасность для здоровья человека, а также для работы электронных приборов при полетах вне действия магнитного поля Земли.


Ранее 12 апреля российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).

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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роспатент
Проекты
МКС
ЯО
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