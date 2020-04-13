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Известия.ru

The National Interest рассказал о самом грозном оружии России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Передвижные грунтовые ракетные комплексы являются одним из самых грозных видов российских вооружений. Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest Калеб Ларсон.

Он отметил, что хотя эти комплексы хуже защищены, но в отличие от ракет шахтного базирования, обладают мобильностью.

Издание рассказало, что у России есть несколько версий ракеты «Точка», разработанной в 1975 году. Ее можно оснастить противотанковыми, противорадиолокационными и противопехотными боеголовками, а также боевыми частями для повреждения взлетно-посадочной полосы.

«Есть и специальная ядерная головная часть мощностью 10 или 100 килотонн», — отметил Ларсон.

По словам обозревателя, тягач, который перевозит ракету, может передвигаться вне дорог, а также преодолевать водные преграды.

NI отмечает, что сейчас на смену «Точке» приходит «Искандер», у которого больше дальность пуска и более мощная боевая часть. Для наведения ракеты на цель используется система ГЛОНАСС, а также инерциальная система и РЛС для слежения за рельефом местности.

«Это очень точная ракета, вероятная круговая ошибка которой составляет от 5 до 10 м», — пояснил Ларсон.

Также обозреватель напомнил о семействе ракет «Яхонт» («Оникс»), которые имеют несколько вариантов базирования: воздушное, морское и наземное.

Несмотря на то что некоторые ракеты и установки, доставшиеся России от СССР, немного устарели, они, по мнению обозревателя, могут быть использованы для блокирования Балтийского моря в случае начала конфликта в Европе.

В марте китайский портал «Чжунго цзюньван» рассказал о козыре России перед США. Журналисты отметили, что гиперзвуковое оружие является не только символом военной мощи России, но и обеспечивает Москве преимущество перед Вашингтоном.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Искандер
П-800 Оникс
Х-61 Яхонт
Проекты
ГЗЛА
ГЛОНАСС
Ядерный щит
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