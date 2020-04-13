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Известия.ru

Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал резкий ответ на высказывание главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии у России многоразовых ракет.

Ранее Маск заявил, что его ракеты на 80% являются многоразовыми, а российские — на 0%.

Глава «Роскосмоса» написал в своем Twitter, что все указания по решению проблем ракетно-космической области получены во время совещания с президентом России. «В указаниях из Вашингтона «Роскосмос» не нуждается», — отметил Рогозин.

Он обвинил оппонентов в «цинизме и лицемерии» и лоббировании санкций против России.

Чиновник добавил, что, когда российских оппонентов спрашивают о реальной цене пусковой услуги, они «краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень».

10 апреля Путин провел видеоконференцию по теме развития космической отрасли. Главным приоритетом в российской космонавтике является развитие пилотируемых полетов, заявил президент. Ранее, в пятницу, он вышел на связь с экипажем Международной космической станции (МКС) в преддверии Дня космонавтики.

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Россия
США
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Роскосмос
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Илон Маск
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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