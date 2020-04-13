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Интерфакс-АВН

50 воздушных целей перехватили и уничтожили силы войск ПВО на учениях в Подмосковье

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Боеготовность дежурных сил и средств противовоздушной обороны (ПВО), которые несут службу в Московской области, проверена в ходе контрольной тренировки, сообщает в воскресенье министерство обороны РФ.

"Всего в ходе проверки задействованные подразделения ПВО, включая боевые расчёты пунктов управления, радиолокационных станций и средств зенитных ракетных войск (ЗРВ), обнаружили и перехватили более 50 воздушных целей", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Отмечается, что "боевые расчёты ПВО выполнили поставленные задачи, условно уничтожив все контрольные цели на дальних границах в зоне поражения".

"Накануне в ходе тренировки дежурных по ПВО сил и средств подразделения ЗРВ отработали марш техники из пункта дислокации и заступление на боевое дежурство в новом позиционном районе. При совершении марша колонну зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С"", - информирует военное ведомство.

По его данным, "боевые расчёты зенитных ракетных и радиотехнических войск отработали обнаружение, сопровождение и условное уничтожение контрольных целей, имитирующих полёт средств воздушного нападения условного противника".

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов отмечает, что "особое внимание в ходе боевой подготовки уделяется организации борьбы не только с современной малозаметной авиацией, но и с авиационными, и с наземными средствами поражения, такими как снаряды реактивных систем залпового огня".

"Кроме того, в настоящее время возрастает роль борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Данные вопросы отрабатываются в ходе занятий по специальной подготовке и тактических учений с боевой стрельбой на полигонах Воздушно-космических сил", - заявил Грехов, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

По оценке военачальника, его подчинённым "удалось достичь такого уровня подготовки личного состава и оснащения современной техникой, который позволяет успешно выполнять задачи боевого дежурства по ПВО и по прикрытию важных объектов от ударов средств воздушного нападения".

12 апреля в Вооружённых силах РФ отмечается День войск ПВО.

"Главная задача соединений и воинских частей противовоздушной обороны - прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооружённых сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника", - сказано в пресс-релизе военного ведомства.

Ранее сообщалось, что войска ПВО оснащаются высокоэффективным вооружением, в частности, - ЗРС С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь", на подходе - новейшая система С-500 "Прометей" (все три - производства концерна ВКО "Алмаз - Антей"), которая станет основой единой национальной системой противовоздушной и противоракетной обороны.

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96К6 Панцирь-С1
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