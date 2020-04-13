Побег из Абу-Грейба: США и союзники покинули шесть военных баз в Ираке

В их числе печально знаменитая тюрьма, где американцы пытали местных жителей

За последние недели войска США выведены уже с шести военных баз на территории Ирака. Некоторые из них Штаты занимали с 2003 года. Пентагон столкнулся одновременно с проблемами ракетных обстрелов, угрозой эпидемии коронавируса и требованиями иракских политиков покинуть страну. Эксперты считают, что, несмотря на сокращение войск, полного их вывода ожидать не приходится.

Передислокация в Ираке

Пентагон сообщил, что шестой по счету эвакуированной базой стала расположенная неподалёку от Багдада Абу-Грейб. Рядом с ней находится печально известная тюрьма, в которой американские надзиратели с 2003 года пытали и убивали пленных иракцев. Теперь её территорию покинули солдаты и объект передан иракским вооружённым силам.

Тюремный блок базы Абу Грейб Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Пентагон заявил о том, что сокращение баз стало результатом успехов в борьбе с ИГИЛ (группировка запрещена в России) в Ираке. По словам американских военных, этот шаг был запланирован давно и не связан с недавней серией ракетных обстрелов американских военных или политическим давлением со стороны Багдада.

В начале января, после убийства в Багдаде американским беспилотником иранского генерала Сулеймани, парламент и премьер-министр Ирака потребовали полного вывода войск США из страны. Но тогда Вашингтон ответил отказом, заявив, что миссия по ликвидации террористов и обучению местных сил безопасности не завершена.

— Проблем в Ираке у Соединённых Штатов накопилось столько, что они хотели бы решить их одним махом — выводом войск, — рассказал «Известиям» вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин. — Во-первых, это Иран, который не позволит США по-настоящему развернуться в Ираке. Второе — курды на севере Ирака. Они своё не отдадут и США союзниками по-настоящему никогда не считали. Отношения Штатов и Турции — отдельный вопрос. Зажатые со всех сторон, они хотят делать хорошую мину при плохой игре. Полагаю, что этот процесс затянется, а потом сойдет на нет и американцы никуда не уйдут.

Церемония передачи базы К-1 в Киркуке иракским силам безопасности, 29 марта 2020 годжа Источник изображения: Фото: REUTERS/Ako Rasheed

Если судить по Афганистану, американцы то вводят туда войска, то выводят их. Та же картина будет и в Ираке — они будут то сокращать контингент, то увеличивать, называя это ротацией или еще как-то, добавил эксперт.

— Американцы никогда не уходят оттуда, куда пришли. А если уходят, то с треском — как во Вьетнаме. Пока треска не слышно, поэтому перспективы реального вывода войск нет. Будут одни разговоры, — считает он.

Сейчас, даже при сокращении количества баз, США пока не планирует сильно уменьшать общую численность своего контингента, достигающего 5 тыс. человек. Персонал стягивается со множества средних баз на несколько хорошо защищенных крупных. Ещё одной причиной такой передислокации официально называется ужесточение контроля за эпидемиологической обстановкой в стране, где расширяется заражение COVID-19.

Вирус сокращает контингенты

Ещё в марте командование США заявило о том, что прекращает обучение иракских войск на время пандемии коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в Ираке на 10 апреля зафиксировано 1231 случая заболевания, 69 пациентов умерли, 496 выздоровели. Но, как и в других странах региона, официальные данные правительства ставятся под сомнение из-за недостаточного количества тестирований. Поэтому было принято решение сократить взаимодействие с местным населением до минимума. Примеру Штатов последовали и европейские союзники. Об уменьшении или отзыве контингента из-за COVID-19 заявили военные ведомства Великобритании и Чехии.

Французский атомный авианосец «Шарль де Голль» Источник изображения: Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Французское министерство обороны в конце марта также объявило о выводе всех своих военных из Ирака, назвав опасения по поводу заражения коронавирусом главной причиной такого решения. В то же время Франция пообещала продолжить авиационные удары по ИГИЛ.

В январе Париж отправил для этой цели в поход свой атомный авианосец «Шарль де Голль». Но из-за начавшейся в апреле на борту вспышки коронавируса миссию против террористической организации пришлось свернуть досрочно. Корабль отозван на базу в Тулон. Как сообщило министерство обороны страны, на 10 апреля заражение подтверждено уже у 50 членов экипажа.

Под прицелом

После убийства в январе генерала Сулеймани местные проиранские отряды начали обстрелы баз США в Ираке. Они используют одноразовые пусковые установки с неуправляемыми ракетами, которые заблаговременно расставляют в окрестностях и приводят в действие дистанционно или с помощью часового механизма. Другие модели многоствольных направляющих маскируются в фургонах и пикапах. После выхода на позицию и отстрела ракет машины бросают или сжигают. Полностью предотвратить такие атаки США пока не удаётся.

Жертвами этих обстрелов стали лишь несколько американских военных и гражданских контракторов. Но Дональд Трамп заявил, что у разведки США имеются данные о подготовке гораздо более серьезных акций против персонала военных баз в стране. Он предостерёг руководство Ирана от таких попыток и пригрозил гораздо более мощным ответом, чем в январе.

Тогда Иран впервые нанёс со своей территории точный удар баллистическими ракетами по двум военным базам США. Обстрел причинил серьёзные материальные потери, но никто не погиб, хотя более сотни американских военных обратились к врачам с сотрясениями и контузиями. Соединённые Штаты воздержались от ответного удара по исламской республике, но атаковали лояльные ей группировки в Ираке и Сирии.

Похороны генерала Касема Сулеймани в Тегеране, 20 января 2020 года Источник изображения: Фото: Global Look Press/Saeid Zareian/dpa

Иранские прокси в любой момент могут нарастить интенсивность атак по базам США, пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Шиитские группировки регулярно публикуют снимки американских баз со своих дронов, демонстрируя контроль над ситуацией, — рассказал эксперт. — На них видны даже комплексы ПВО, которые должны защищать эти объекты. У американцев нет другого выхода, кроме как окопаться на немногочисленных крупных базах и создать над ними многослойную систему ПВО, способную отражать как удары большими ракетами, так и небольшие реактивные снаряды.

Для прикрытия своих войск в марте-апреле Пентагон доставил в Ирак две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и дополнительные скорострельные 35-миллиметровые зенитные автоматы C-RAM, способные сбивать небольшие ракеты и миномётные мины. По данным американских СМИ, одна из батарей прикрывает базу в Айн аль-Асад, а другая расположена поблизости от Эрбиля в Иракском Курдистане. Именно на эти объекты пришелся удар Ирана в январе этого года.

Антон Лавров