Войти
Lenta.ru

В США назвали «абсолютное» оружие Путина

209
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Мобильные ракетные комплексы являются «абсолютным» оружием президента России Владимира Путина, пишет в американском журнале The National Interest обозреватель Калеб Карсон.

«Такие транспортные средства имеют преимущество в мобильности по сравнению с ракетами шахтного базирования, хотя они явно не так защищены, как их аналоги шахтного базирования», — утверждает автор.

Обозреватель отмечает такие российские комплексы, как «Точка», «Искандер» и П-800 «Оникс». «Мобильные пусковые установки, особенно в Калининграде, могут быть использованы для перекрытия доступа к Балтийскому морю в случае конфликта в Европе», — пишет автор.

В апреле обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин написал, что затягивание Соединенными Штатами продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) может быть обусловлено ведущимися в США работами по созданию «абсолютного оружия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Искандер
П-800 Оникс
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-1
СНВ-3
Похожие новости
17.02.2020
Оздоровление предприятий ОПК – приоритет власти
08.01.2020
The Washington Times (США): российская шумиха по поводу гиперзвука, возможно, лишена реального основания
19.03.2019
Односторонний контроль: мир без договоров об ограничении вооружений
19.09.2017
Ядерные силы России: наращивание или модернизация? (Russia Matters, США)
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году