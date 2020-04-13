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Первая нерабочая неделя оставила ОПК России без 95 процентов персонала

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Как сообщает газета "Ведомости" в материале Алексея Никольского "Первая нерабочая неделя оставила ВПК без 95% персонала. Его количество будет постепенно увеличиваться", в первую нерабочую неделю - с 30 марта по 3 апреля - на предприятиях оборонной промышленности работало не более 5% от численности основного производственного персонала. Об этом сообщил "Ведомостям" федеральный чиновник и подтвердили человек, близкий к Министерству обороны, и менеджер предприятия оборонной промышленности. В последующие дни количество персонала выросло, на некоторых предприятиях - в несколько раз, но в целом его по-прежнему недостаточно для выполнения заданий по гособоронзаказу, считают собеседники "Ведомостей". "Ведомости" направили запрос в Министерство обороны.

Транспортно-пусковая установка 51П6А на шасси МЗКТ-7930 зенитной ракетной системы С-400 в цеху АО "Обуховский завод" ПАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) (с) Михаил Метцель / ТАСС

Проблема выполнения гособоронзаказа в условиях ограничений на передвижение людей обсуждалась на совещании у президента 9 апреля, 10 апреля она снова была поднята на совещании Владимира Путина с руководством космической промышленности. По словам Дмитрия Баранова, директора самарского РКЦ "Прогресс" (производитель ракет-носителей "Союз" и спутников), с 30 марта по 5 апреля из 16 700 сотрудников работало лишь несколько сотен человек для выполнения военных заказов на спутники. Что касается ракет "Союз-2", то на космодромах имеется 12 ракет и около 40 в заделе на предприятии, заявил Баранов. С учетом рисков, вызванных банкротством компании OneWeb и распространением инфекции, 9 из 33 запланированных в 2020 г. запусков (большая часть - "Союзами") находятся в зоне риска, заявил на совещании руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Гособоронзаказ сейчас финансируется своевременно, авансы головным исполнителям были выплачены ранее начала эпидемии, однако может потребоваться дополнительное финансирование для предприятий кооперации, которые могут попасть в сложное положение, говорит менеджер предприятия оборонной промышленности. По его мнению, общий пересмотр заданий гособоронзаказа в этом году может потребоваться позднее, в зависимости от длительности ограничительных мер. По его мнению, ряд проектов Минобороны, прежде всего в области строительства, все равно придется отложить, и лучше это сделать раньше, чем позже.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Обуховский завод
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Союз-2 РН
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