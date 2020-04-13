Введено в строй океанографическое исследовательское судно «Академик Александров»

Российский производитель кранового оборудования ЗАО "СММ" (Санкт-Петербург) сообщило, что в начале марта 2020 года в Северодвинске состоялась торжественная церемония поднятия флага на океанографическом исследовательском судне (ОИС) "Академик Александров" проекта 20183, для которого ЗАО "СММ" спроектировало, произвело и установило высокотехнологичные судовые краны. Следует отметить, что в открытых источниках информации о вводе в строй ВМФ России ОИС "Академик Александров" не проходило.

Океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" проекта 20183, построенное АО "Центр судоремонта "Звёздочка" для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, во время испытаний, 2019 год (с) zvezdochka-ru.livejournal.com

ЗАО "СММ" сообщило, что поставленное на судно "Академик Александров" грузоподъемное оборудование призвано обеспечить проведение научных исследований на шельфе арктических морей, участие в спасательных операциях, а также бесперебойное функционирование морской арктической техники. Специалисты ЗАО "СММ" принимали непосредственное участие в швартовых, ходовых и государственных испытаниях судна, обеспечив бесперебойную работу кранов, передачу эксплуатационного опыта управления экипажу судна.

В числе поставленного оборудования: судовой кран С2500 - самый мощный судовой кран в своем классе среди произведенных в России, его грузоподъемность (постоянная на всем диапазоне вылетов) составляет 100 т на вылете 25 м; специальный судовой кран С120 с телескопической стрелой; электрогидравлический судовой кран-манипулятор С15; и С1 - судовой провизионный кран.

Со стороны bmpd напомним, что закладка для ВМФ России судна "Академик Александров" проекта 20183, разработанного АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург), первоначально обозначавшегося как морское судно обеспечения или спасательное буксирное судно, состоялась 20 декабря 2012 года в главном стапельном цехе АО "Центр судоремонта "Звёздочка" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация" - ОСК), в Северодвинске.

Государственный контракт на изготовление и поставку для нужд Министерства обороны России этого судна был заключен 1 августа 2012 года. При закладке сообщалось, что это многоцелевое судно усиленного ледового класса предназначено для поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники. Возможно использование судна в интересах исследования шельфа, перевозки участков трубопроводов и т.д. При этом контрактным сроком сдачи судна "Академик Александров" был конец 2016 года.

Фактически "Академик Александров" стал очередным судном для глубоководных работ, построенным для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, и теперь классифицируется как океанографическое исследовательское судно. На церемонии вывода судна из эллинга "Звездочки" 11 мая 2017 года присутствовал начальник ГУГИ Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев. 16 мая 2017 года судно было спущено на воду. Заводские ходовые испытания "Академика Александрова" были начаты 15 декабря 2018 года, и в целом цикл испытаний судна занял более года. 28 августа 2019 года было сообщено, что судно выполнило программу Государственных испытаний, и после этого какие-либо новости о судне отсутствовали более семи месяцев.

"Академик Александров" - третье судно линейки проекта 20180, построенное на "Звездочке". Головное спасательное буксирное судно под названием "Звездочка" (строительный номер 01218) по базовому проекту 20180 было заложено на предприятии 3 сентября 2004 года, спущено на воду 20 декабря 2007 года и передано в состав Северного флота ВМФ России 24 июля 2010 года (фактически судно используется в качестве опытового для испытаний новых видов подводного оружия). 20 декабря 2011 года на "Звездочке" был заложен морской транспорт вооружения "Академик Ковалёв" (строительный номер 01318) по переработанному проекту 20180ТВ (20181), спущенный на воду 30 июля 2014 года и переданный ВМФ России 18 декабря 2015 года, вошедший в состав Тихоокеанского флота.

23 июля 2015 года на "Звездочке" был заложен для ВМФ России второй морской транспорт вооружения модифицированного проекта 20180ТВ (20181) "Академик Макеев" (заводской номер 01283), ставший также четвертой единицей серии проекта 20180. Предполагалось, что судно будет сдано в 2018 году для Северного флота, однако срок выдержан не был и до настоящего времени судно даже не спущено на воду.

Во время церемонии вывода из цеха "Академика Александрова" 11 мая 2017 года было заявлено о планах строительства на "Звездочке" пятого судна серии проекта 20180 - океанографического исследовательского судна проекта 20183, которое получит название "Академик Лавёров". Однако в 2018 году стало известно, что его строительство отложено из-за отсутствия финансирования.

Океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" проекта 20183, построенное АО "Центр судоремонта "Звёздочка" для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации (с) ЗАО "СММ"