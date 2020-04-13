В Киеве презентовали проект новой военно-морской базы в Азовском море

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Украина намерена построить новую военно-морскую базу на Азовском море за два года. Проект базы в субботу был представлен украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

В настоящее время ВМСУ имеют две военно-морские базы под названиями "Юг" в Одесской области и "Восток" в Николаевской. По планам военных база "Восток" будет перемещена из Николаевской области в Запорожскую в Бердянск.

Планируется перемещение базы "Восток", которая дислоцируется в Николаеве. Для надежного, функционального размещения и гарантированного выполнения задач в Азовском море предлагается создание военно-морской базы на территории Бердянского торгового порта

- заявил представитель ВМСУ на презентации.

По его словам, на строительство новой базы уйдет два года и 553 млн гривен (около 20,2 млн. долларов). В 2020 году планируется подготовить и согласовать проект, а в 2021 году пройдет строительство базы, включая постройку трех новых причалов для катеров и дноуглубительные работы.

Согласно плану, сюда планируется перебазировать два дивизиона катеров типа "Гюрза" и, после принятия за счет иностранной помощи из США, дивизиона патрульных катеров "Mark VI"

- сообщил представитель флота, добавив, что новая база рассчитана на 12 катеров.

Также в планах военных передислокация в Бердянск противоподводные диверсионные силы и батальон морской пехоты