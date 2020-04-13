"Важность всей истории": парад Победы может быть перенесен

В Кремле допустили перенос парада Победы

В кремле отметили, что мероприятия, посвященные празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, точно в России пройдут. Это же касается и парада Победы, дата проведения которого пока остается той же - 9 мая. Но при этом допускается, что празднование может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом.

Парад Победы в России состоится, только из-за ситуации с распространением коронавируса пока неизвестно, когда именно. Тем не менее никаких распоряжений по поводу переноса даты на сегодняшний день нет, отметил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина.

«По состоянию на сегодня никаких решений о переносе праздничных мероприятий - парада Победы, «Бессмертного полка» - не принималось», - сказал он в эфире программе "Большая игра" на Первом канале.

Песков подчеркнул, что решения о переносе даты «будут приниматься позже с учетом того, как будет развиваться ситуация". При этом власти страны рассматривают различные варианты развития событий в связи с пандемией коронавирусной инфекции. "Но я вам могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно", - заверил представитель Кремля.

Он добавил, что не знает, будет ли это, как запланировано, 9 мая или позже, но мероприятия, посвященные юбилею победы в Великой Отечественной войне, точно пройду в стране.

"Потому что для нас по-другому представить себе невозможно, потому что важность Дня Победы для нас - это важность всей истории", - подчеркнул Песков.

В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было.

9 апреля в разговоре с журналистами Песков отметил, что российская сторона не отзывала приглашения иностранным лидерам по случаю празднования Дня Победы в столице России 9 мая.

"Мы не отзывали приглашения. Разумеется, ситуация неизбежно откладывает свой отпечаток, и мы с пониманием будем относиться к любым решениям зарубежных партнеров, но каких-либо решений об отмене [парада] по состоянию на сегодня не принималось", - приводит его слова ТАСС.

Тогда же он отметил, что решение о переносе даты проведения праздничного мероприятия еще не принято, но власти решат этот вопрос "в разумные сроки, разумеется".

Тем временем подготовка к параду Победы идет полным ходом, как и было запланировано. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Подготовка к проведению парада Победы идет по плану. Никаких решений об изменении даты и формата парада Победы нет", - отметил он. По его словам, одна из недавних репетиций была проведена 1 апреля.

Конашенков заверил, что «беспрецедентные меры профилактики» проводятся со всеми участниками парада, дабы избежать распространения инфекции среди военнослужащих.

Так или иначе, но в Москве ситуация по заболеваемости коронавирусом среди россиян тяжелая, считает Песков.

"Ситуация и в Москве, и в Санкт-Петербурге (но в большей части в Москве) достаточно напряженная, потому что количество заболевших людей растет Наплыв больных очень большой», - обратил внимание представитель Кремля.

Он отметил, что столичные больницы «работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме".

В последние несколько дней в Москве регистрируют в среднем по 1 тыс. зараженных в сутки. Общее количество больных коронавирусом перевалило за 8,8 тыс. человек, что составляет большую часть из всех зараженных россиян. Всего по стране выявлено 13584 зараженных, умерли 106 человек, вылечились 1045.

Тем временем в Московской области ежедневно выявляется около 200 случаев пневмонии, а в Санкт-Петербурге общее число инфицированных составило 488 человек, из них выздоровели 66, а 4 пациента умерли.

По словам пресс-секретаря российского президента, понять, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости, можно будет через две недели. В то же время он обратил внимание, что никто из медиков не берется дать точную оценку того, когда страна «выйдет на плато». «Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости, или когда мы к нему приблизимся", - добавил он.

Ангелина Мильченко