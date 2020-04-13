В США предложили выдавать каперские свидетельства для борьбы с флотом Китая

Источник изображения: Keith Skipper

Соединенным Штатам для борьбы с китайской агрессией на море необходимо начать выдавать каперские свидетельства. Предложения об использовании каперов опубликованы в нескольких публикациях Военно-морского института США (US Naval Institute).

В журнале "Proceedings", вышедшем в этом месяце, опубликованы доклады под названиями “Unleash the Privateers!” и “US Privateering Is Legal”, авторами которых стали: полковник морской пехоты США в отставке и старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кэнсиан, а также бывший специалист CSIS по связям с общественностью Брэндон Шварц.

По мнению авторов, более крупный торговый флот Китая делает США уязвимыми, поэтому появилась необходимость подрыва китайской глобальной торговой сети, что серьезно ударит по экономике Китая в целом и поставит под угрозу ее стабильность. Для этого авторы предлагают выдавать специальные документы, разрешающие частным кораблям захватывать торговые суда противника.

Они убеждены, что такая кампания была бы законным и недорогим способом сдерживания роста мощи Китая на море. При этом утверждается, что своими действиями каперы не смогут спровоцировать войну, а наоборот предотвратят ее.

Отмечается, что выдача каперских свидетельств была запрещена серией договоров в 19 и 20 веках, но США официально ничего не подписывали. Поэтому авторы заявили, что Конституция США дает конгрессу право "предоставлять каперские свидетельства", а тот факт, что с 1907 года ни одного такого свидетельства выпущено не было, они объяснили "стратегическими и политическими соображениями, а не юридическими".

Напомним, что вопрос с выдачей каперских свидетельств в 2007 и 2009 годах поднимал конгрессмен Рон Пол. Он предлагал применить каперов для борьбы с Усамой бен Ладеном и сомалийскими пиратами, но получил отказ.

Отмечается, что власти США конечно же не последуют данным рекомендациям, но по мнению экспертов такие предложения отражают позиции аналитических центров, которые выступают за гораздо более жесткую политику в отношении Китая.