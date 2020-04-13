Россия и США договорились о создании рабочей группы по космосу

Москва и Вашингтон договорились о создании рабочей группы по космосу. Об этом 11 апреля заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«В практическом плане пока не сформирован состав группы, мы находимся на стадии согласования повестки дня, то есть тематики, по которой пойдет работа», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Рябкова, согласование повестки — вопрос ближайших недель или в худшем случае месяца. Российская сторона хочет услышать от американцев конкретную реакцию на идеи и соображения по повестке дня, предложенные Москвой ранее.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Тем самым США отвергают соглашение о Луне, принятое Генассамблеей ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявлениям Трампа об освоении ресурсов на Луне следует дать юридическую оценку, однако попытки «приватизации космоса» являются неприемлемыми.

В Совфеде также негативно отреагировали на данное решение США. Сенатор Константин Косачев выразил негодование, заявив, что, пока мир борется с коронавирусом, «Трамп пытается захватить космос».

В российском МИДе, в свою очередь, назвали соответствующий указ американского президента попыткой отвести лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня на фоне пандемии коронавируса по столь чувствительному международному вопросу только себе. Однако по какому праву это делают американцы, по словам российских дипломатов, неизвестно.