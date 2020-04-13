Рогозин обвинил американские компании в «цинизме и лицемерии»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о ведении недобросовестной конкуренции со стороны американских компаний в ответ на заявление Илона Маска о преимуществах многоразовых ракет компании SpaceX.

«В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень», - заявил Рогозин в Твиттере.

«В указаниях из Вашингтона «Роскосмос» не нуждается», - подчеркнул Рогозин.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил в Твиттере, что проблемы «Роскосмоса» на рынке пусковых услуг заключаются в том, что «ракеты SpaceX многоразового использования на 80 процентов, а «Роскосмоса» - на 0».

10 апреля Рогозин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли с президентом РФ заявил, что «Роскосмос» ведет работу по снижению цен на пусковые услуги более чем на 30% для увеличения своего присутствия на международном рынке.

Он отметил, сообщает Интерфакс, что предложенный Роскосмосом порядок ценообразования является ответом на снижение цен американскими компаниями, финансируемыми за счет бюджета США.