Войти
Военно-промышленный курьер

Рогозин обвинил американские компании в «цинизме и лицемерии»

256
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о ведении недобросовестной конкуренции со стороны американских компаний в ответ на заявление Илона Маска о преимуществах многоразовых ракет компании SpaceX.

«В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень», - заявил Рогозин в Твиттере.

«В указаниях из Вашингтона «Роскосмос» не нуждается», - подчеркнул Рогозин.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил в Твиттере, что проблемы «Роскосмоса» на рынке пусковых услуг заключаются в том, что «ракеты SpaceX многоразового использования на 80 процентов, а «Роскосмоса» - на 0».

10 апреля Рогозин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли с президентом РФ заявил, что «Роскосмос» ведет работу по снижению цен на пусковые услуги более чем на 30% для увеличения своего присутствия на международном рынке.

Он отметил, сообщает Интерфакс, что предложенный Роскосмосом порядок ценообразования является ответом на снижение цен американскими компаниями, финансируемыми за счет бюджета США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
24.02.2020
Рогозин удивился безаварийным пускам «Роскосмоса» в 2019 году
31.05.2019
"Небезопасно": Пентагон отверг российские двигатели
11.03.2019
Маск поблагодарил Рогозина за поздравление с окончанием летных испытаний Crew Dragon
11.03.2019
Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon
18.02.2019
Как Илон Маск обошел космическую программу России
10.08.2018
Ракету-носитель "Ангара" предложили сделать многоразовой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году