Конвейер в Лесном и стапель на "Севмаше" вновь запустят в понедельник

В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.

Предприятия российской "оборонки", включая военное кораблестроение и ядерно-оружейный комплекс, поэтапно и точечно возвращаются к полноценному рабочему ритму.

Ожидаемым сигналом к этому стало специальное совещание, которое президент России Владимир Путин провел в режиме конференц-связи с руководителями ведущих компаний ОПК. Участники совещания сошлись во мнении, что действовать надо по обстановке, но осмотрительно, с соблюдением мер против распространения коронавируса.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что в первую декаду апреля работа велась лишь ограниченным персоналом и там, где производственные процессы нельзя было остановить. Но уже с начала следующей недели на верфях и заводах, где большой объем сдаточных заказов, число работающих хотят увеличить до 62 процентов от общей численности сотрудников предприятия.

В подтверждение таких планов пришло сообщение с "Севмаша": гендиректор верфи Михаил Будниченко с учетом мнения первичной профсоюзной организации уже издал приказ о возобновлении с понедельника, 13 апреля, работы предприятия "в нормальном режиме".

Напомним: эта верфь входит в Объединенную судостроительную корпорацию и по праву считается флагманом отрасли. Только здесь строят сейчас для российского ВМФ атомные подлодки и модернизируют тяжелые надводные корабли с ядерными силовыми установками. Как сообщает пресс-служба предприятия, решение возобновить работу с пониманием встречено в трудовом коллективе и во всем городе. Ведь на верфи более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.

А у самой верфи в этом году - сверхнапряженная сдаточная программа. Что называется, стоит под парами и ждет не дождется выхода в море "Князь Владимир" - четвертый по времени закладки ракетоносец четвертого поколения и первый, построенный по модернизированному проекту "Борей-А". Принять его в боевой состав намеревались еще в конце прошлого года, но по результатам государственных испытаний что-то не срослось у военной приемки, создателей корабля и тех, кому на нем предстоит нести боевую службу.

Финальные экзамены, как и без слов понятно, отложили на весну 2020-го - чтобы к юбилейному дню Победы или сразу после него "Князь Владимир" вошел, наконец, в состав ВМФ. Эту работу предстоит совместить с завершающими испытаниями многоцелевой АПЛ "Казань". С ней ситуация в чем-то похожая, только еще более затянувшаяся. А в спину дышит уже спущенная на воду подлодка "Новосибирск" - той же, что и "Казань", серии "Ясень". Плюс - анонсированное еще в прошлом году начало ходовых и комплексных испытаний АПЛ специального назначения "Белгород" и важнейший этап модернизационных работ на тяжелом атомном надводном крейсере "Адмирал Нахимов".

Положа руку на сердце, надо признать, что такой "напряженки" у северодвинских корабелов не было давно. Поэтому любая отсрочка, перенос уже спланированных мероприятий лишь добавляет головной боли руководителям, усложняет задачу сдаточным командам и всему многотысячному коллективу верфи. Да и не только ему - в похожей ситуации многие предприятия российской "оборонки". Потому и дали им право действовать по обстановке.

Но руководители всех уровней должны понимать: обеспечение и контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты от COVID-19 теперь вменяется в их прямые обязанности. А лидеры профсоюзов должны проследить исполнение обязательств перед трудовым коллективом по ранее выпущенным приказам руководства.

К примеру, на "Севмаше", обещано произвести оплату нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. С 3 по 10 апреля начисление зарплаты будет производиться с доплатой за каждый отработанный день, с начислением районного коэффициента и процентной надбавкой за работу в условиях Крайнего Севера. При наличии уважительных причин (необходимость ухода за детьми, обеспечения самоизоляции вернувшимся из других регионов) по заявлению работника в апреле будет предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск вне утвержденного на предприятии графика или отпуск без сохранения зарплаты по желанию работника. Предприятие готово предоставить материальную помощь заводчанам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в том числе мамам-одиночкам, оформившим отпуск без сохранения зарплаты.

Тем временем

Предприятия российской атомной отрасли со следующей недели начнут возвращаться к привычному, "докарантинному" ритму работы. Об этом со ссылкой на главу "Росатома" Алексея Лихачева сообщили в госкорпорации.

"Будем делать это поэтапно, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, городе и на предприятии, - заявил генеральный директор в видеообращении к коллегам. - Но мы все должны понимать: пока карантинные ограничения не будут сняты, жить и работать придется в новых условиях и строго соблюдать все предписания санэпиднадзора и руководства".

В особенности это касается закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), тесно связанных с ядерно-оружейным комплексом. Например, в соседних Свердловской и Челябинской областях их пять: Новоуральск (Уральский электрохимический комбинат), Снежинск (РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина), Озерск (производственное объединение "Маяк"), Трехгорный (ФГУП "Приборостроительный завод"), Лесной (комбинат "Электрохимприбор").

В Челябинской области, где находятся три из пяти перечисленных ЗАТО, решением губернатора Алексея Текслера с 7 апреля введен особый режим въезда и выезда в атомграды ядерно-оружейного комплекса.

Александр Емельяненков