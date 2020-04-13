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Россия бюджетно спасет «Крокодилов»

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Минобороны России бюджетно модернизирует вертолеты Ми-24 «Крокодил», что спасет данные летательные аппараты от замены на Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», пишут «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

Газета утверждает, что обновленные вертолеты получат приборы ночного видения, усовершенствованные кабины, прицельные системы и вооружение, в результате чего по своим возможностям Ми-24 приблизится к Ми-28Н и Ка-52.

«И это обойдется дешевле примерно в два раза по сравнению с производством нового вертолета», — считает бывший замминистра обороны России по вооружению генерал-полковник Анатолий Ситнов.

В апреле газета, ссылаясь на источники в оборонно-промышленной отрасли, сообщила, что ударные вертолеты Ми-28Н и, возможно, учебно-тренировочные Ми-28УБ будут бюджетно модернизированы до уровня новейших Ми-28НМ, в результате чего машины смогут круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и поражать цели на большей дальности.

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Россия
Продукция
Ка-52
Ми-24
Ми-28Н
Ми-28УБ
Компании
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