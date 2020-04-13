Войти
Интерфакс-АВН

Рогозин заявил о недобросовестной конкуренции SpaceX

Разделы: Космонавтика
287
0
0
Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Brendan McDermid / Reuters

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о ведении недобросовестной конкуренции со стороны американских компаний в ответ на заявление Илона Маска о преимуществах многоразовых ракет компании SpaceX.

"В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень", - заявил Рогозин в Твиттере.

"В указаниях из Вашингтона "Роскосмос" не нуждается", - подчеркнул Рогозин.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил в Твиттере, что проблемы "Роскосмоса" на рынке пусковых услуг заключаются в том, что "ракеты SpaceX многоразового использования на 80 процентов, а "Роскосмоса" - на 0".

10 апреля Рогозин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли с президентом РФ заявил, что "Роскосмос" ведет работу по снижению цен на пусковые услуги более чем на 30% для увеличения своего присутствия на международном рынке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
13.04.2020
В прессе Франции заявили о «войне заявлений» Дмитрия Рогозина и Илона Маска
13.04.2020
Рогозин обвинил американские компании в «цинизме и лицемерии»
13.04.2020
Илон Маск посоветовал российским инженерам создавать многоразовые ракеты-носители
20.09.2019
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
10.06.2019
Рогозин отказался брать Маска на работу в "Роскосмос"
03.09.2018
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году