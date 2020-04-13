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Известия.ru

В МИДе уточнили намерения США первыми разместить оружие в космосе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил уверенность в том, что США будут первой страной, которая разместит оружие в космосе. Такое мнение дипломат высказал в интервью газете «Коммерсант» в субботу, 11 апреля.

«Именно США по всем признакам станут государством, которое в отсутствие должного решения этой проблемы первым разместит ударные системы в космическом пространстве», — отметил замглавы МИД РФ.

Рябков отметил, что российская сторона неоднократно предлагала Штатам обсудить российско-китайский проект договора о недопущении гонки вооружений в космосе.

«Призывали США подключиться или как минимум непредвзято взглянуть на наше предложение принять политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе», — отметил дипломат.

Однако, по его словам, каждый раз американцы пытались навязать сторонам договора «дополнительное обязательство».

Как сообщается, ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд подверг критике российско-китайскую инициативу заключения международного договора о предотвращении гонки вооружений в космосе.

США увидели в планах России и Китая включение стран в гонку космических вооружений, а Вашингтону, как считают в Штатах, предложили «не размещать оружие в космосе вторыми».

6 апреля американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Тем самым США отвергают соглашение о Луне, принятое Генассамблеей ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявлениям Трампа об освоении ресурсов на Луне следует дать юридическую оценку, однако попытки «приватизации космоса» являются неприемлемыми.

В Совфеде также негативно отреагировали на данное решение США. Сенатор Константин Косачев выразил негодование, заявив, что, пока мир борется с коронавирусом, «Трамп пытается захватить космос». В российском МИДе, в свою очередь, назвали соответствующий указ американского президента попыткой отвести лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня на фоне пандемии коронавируса по столь чувствительному международному вопросу только себе. Однако по какому праву это делают американцы, по словам российских дипломатов, неизвестно.

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