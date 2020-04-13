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Военное обозрение

Трамп принял решение помочь Италии в борьбе с коронавирусом

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты приняли решение оказать помощь в борьбе с коронавирусом Италии. Соответствующий меморандум подписал президент США Дональд Трамп.

В документе указывается, что Вашингтон готов оказать помощь Италии, чтобы показать свое лидерство "вопреки дезинформации России и Китая".

Приоритетом остается защита своего народа, однако поддержка страдающей от коронавируса Италии должна смягчить последствия кризиса, снизить риск повторной передачи вируса из Европы в США и одновременно продемонстрировать лидерство Соединенных Штатов

- говорится в меморандуме.

Согласно документу, нескольким министрам дано распоряжение принять различные меры для оказания помощи Италии, включая дислоцированных там американских военных. Помощь должна включать в себя поставку медицинских товаров, развертывание полевых госпиталей и передачу республике гуманитарных грузов.

О якобы имевшей место дезинформации со стороны России и Китая заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео. Он обвинил Москву и Пекин в распространении информации, что коронавирус был создан в лабораториях США.

Американский меморандум о помощи Италии прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В Италии эпидемия пошла на спад, как вдруг США решили оказать ей помощь. Политическую подоплеку Трамп и не скрывает. По его словам, это должно показать "лидерство США"

- заявил политик.

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