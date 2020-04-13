Новый музей авиационной техники появится в Подмосковье

От самолетов кайзеровской Германии до учебных истребителей ДОСААФ

Новый музей авиационной техники ДОСААФ России вскоре появится в подмосковной Балашихе. Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков сообщил, что музей создается на базе Московского авиационно-ремонтного завода оборонного общества.

«В ближайших планах – создать музей авиатехники ДОСААФ России. Для этого проделана большая работа. Думаю, что в течение года – полутора лет оборонное общество закончит формировать летный кластер исторических воздушных судов музея», - заявил Александр Колмаков.

Для будущей экспозиции уже полностью восстановлены макеты вертолетов Ми-1, Ми-4 и Ка-126, информирует Управление информации и коммуникаций ДОСААФ России.

Ми-1, разработанный ОКБ М.Л. Миля в 1940-х годах, в послевоенные годы стал первым советским вертолетом, запущенным в серийное производство, и родоначальником линейки вертолетов Ми, получивших международное признание.

На заводе восстановлен вертолет советских времен Ми-4 и в ближайшее время авиаторы ДОСААФ смогут поднять его в воздух, сообщает пресс-служба. Винтокрылая машина этой серии была разработана в начале 50-х годов и стала первым военно-транспортным вертолетом отечественных Вооруженных сил. Он позволял выполнять одновременную перевозку 10 человек и груза весом до 200 кг.

Ка-126 был создан ОКБ имени Н.К. Камова на базе Ка-26, признанного самым удачным вертолетом выдающегося конструктора. Выпуск Ка-26, по кодификации НАТО «Хулиган», составил почти 900 единиц, он эксплуатировался в 17 зарубежных странах. На заводе ДОСААФ образец Ка-26, предназначенный для экспозиции музея, также доведен до летного состояния. Еще одно воздушное судно, самолет Л-29, отремонтировали заводчане, и он тоже сможет подняться в небо. На таком самолете многие пилоты осваивали азы летной профессии. Л-29 - чешского производства, относится к первому поколению реактивных учебно-тренировочных самолетов и является самым массовым в этом классе. ВВС СССР и ДОСААФ в советское время получили около 2000 таких машин.

В музее будет представлена историческая истребительная техника первой половины прошлого века. По словам Александра Колмакова, на заводе в сотрудничестве с Фондом «Крылатая память Победы» ремонтируются и будут доведены до летного состояния два истребителя: И-15 и созданный на его базе И-153 «Чайка». И-15 и И-153 сражались во время Великой Отечественной войны, знамениты своим участием в Советско-финской войне и на Халхин-Голе.

Раритетная авиационная техника времен Первой мировой войны, представленная Fokker Dr. I, Fokker Dr. VII, Sopwith Camel и Avro 504, займет свое достойное место в новом музее. «Фоккеры», стоявшие на вооружении Имперских военно-воздушных сил кайзеровской Германии, признаны лучшими немецкими истребителями Первой мировой. Самолеты королевских ВВС Sopwith Camel («верблюд») и учебно-тренировочный Avro 504 также относятся к началу XX века. Camel во время Первой мировой войны положил начало корабельной авиации после нанесения удара по наземной цели с авианосца. Впервые успешный взлет был осуществлен в 1918 году с буксируемой авианесущей баржи.

Эволюция авиационных двигателей, начиная с 1920 года до современных образцов конца XX века, будет представлена в музее на примере более чем 30 различных экземпляров, полученных как от частных лиц, так и из организаций ДОСААФ.

Ирина Дронина