Россия поставит в Африку штурмовые катера БК-10

Почти вся Африка вооружена автоматами Калашникова. Теперь страны, находящиеся южнее Сахары, смогут оценить скоростные штурмовые катера БК-10, разработанные и строящиеся на предприятиях концерна "Калашников".

Не взирая на вирусную пандемию "Рособоронэкспорт" продолжает свою работу. Началась реализация недавно подписанного первого внешнеторгового контракта с иностранным заказчиком из Африки южнее Сахары на поставку скоростных штурмовых лодок БК-10 проекта 02450 АО "Концерн "Калашников", входящего в Госкорпорацию Ростех. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"Заключенный "Рособоронэкспортом" контракт стал первым за последние 20 лет документом на поставку финальной продукции для военно-морских сил российского производства в Африку южнее Сахары. Это несомненный успех в области развития военно-технического сотрудничества со странами стратегически важного для России региона. Мы долго и целенаправленно шли к развитию отношений с ними и расширению географии присутствия компании на Африканском континенте. Мощнейший стимул росту объема нашего сотрудничества и переходу его на новый качественный уровень дал проведенный в октябре 2019 году Экономический форум Россия-Африка в Сочи", - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

БК-10 предназначена для проведения операций на реках, озерах и в прибрежной морской зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье, огневой поддержки десанта, борьбы с пиратством и терроризмом, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие. В комплектацию лодки входит автомобильный прицеп.

Благодаря двум мощным подвесным бензиновым двигателям лодка способна развить скорость до 40 узлов. Объемные топливные баки позволяют осуществлять плавание на дальность до 400 миль без дозаправки. Она способна перевозить до 10 человек, а для облегчения высадки десанта на необорудованное побережье лодка оборудуется металлической носовой платформой или аппарелью. Для десанта и экипажа на лодке обеспечены комфортные условия: кресла с высокоэффективной амортизацией имеют седловидную форму и могут при необходимости легко и быстро демонтироваться.

БК-10 имеет броневую защиту рубки и броневое лобовое стекло. Для защиты десанта возможна установка броневой защиты по периметру десантного отделения. Вокруг двигателей установлена мощная защитная тарга.

Кроме того, лодка обладает высокой огневой мощью - до 4-х пулеметов калибров от 7.62 до 12.7 мм., что значительно расширяет ее область применения в своем классе.

"БК-10 превосходит всех ближайших конкурентов на мировом рынке по дальности хода, десантовместимости, а также огневой мощи. В свою очередь относительная простота технологии постройки позволяет "Рособоронэкспорту" предлагать своим партнерам лодку как в качестве финальной продукции, так и для лицензионного строительства на национальных верфях заказчика", - добавил Александр Михеев.

Сергей Птичкин