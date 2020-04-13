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Испытания европейского перспективного винтокрыла перенесены на 2021 год

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Источник изображения: topwar.ru

Первые летные испытания европейского перспективного скоростного гибридного винтокрыла RACER запланированы на конец 2021 года. Об этом сообщает Flightglobal.

Европейский консорциум Airbus Helicopters перенес с 2020 на конец 2021 года первые летные испытания винтокрыла RACER. Причина - технические трудности, возникшие в ходе разработки летательного аппарата.

Концепт скоростного вертолета RACER (Rapid And Cost-Effective Rotorcraft) был представлен в июне 2017 года на авиационной выставке в Ле-Бурже. Машина разрабатывается в рамках исследовательской программы Clean Sky 2. Цель Airbus — создать вертолет, имеющий крейсерскую скорость более 400 км/ч.

Rapid And Cost-Effective Rotorcraft оснащен одним несущим винтом и двумя толкающими на законцовках крыла. Заявлено, что винтокрыл сможет развивать скорость до 220 узлов (407 километров в час) и выполнять полеты на расстояние до 740 километров. Крейсерская скорость полета винтокрыла составит 190 узлов.

Создатели винтокрыла RACER утверждают, что их летательный аппарат в целях экономии сможет отключать во время полета один турбовальный двигатель. Это будет возможным после того как разработчики установят на винтокрыл специальный электродвигатель, который будет помогать справляться с нагрузкой основному двигателю. Однако на сегодняшний день не решены две основные проблемы: проектирование главного редуктора и разработка трансмиссии, которая будет передавать часть мощности на толкающие воздушные винты на крыле. Решить эти проблемы и начать производство редуктора и трансмиссии планируется до конца 2020 года.

Технологии, испытанные на Rapid And Cost-Effective Rotorcraft, лягут в основу серийного вертолета, который должен появиться к 2030 году.

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