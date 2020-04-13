Экипажи двух фрегатов ЧФ после карантина вернулись в Севастополь

Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", выполнявшие задачу в составе соединения кораблей в Средиземном море, после завершения двухнедельного карантина пришвартовались у причала в Севастополе. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Пока боевые корабли находились в карантине на рейде города, эпидемиологи Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Черноморского флота, в целях профилактики провели дезинфекция корабельных помещений с применением генераторов холодного тумана. Оба экипажа прошли медицинский осмотр, подтвердивший, что больных среди моряков нет.

- После захода в Севастополь для личного состава запланирован короткий отдых, а для кораблей плановое техническое обслуживание и пополнения материальных и продовольственных запасов, после чего экипажи продолжат выполнение плановых задач боевой подготовки, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Решение о необходимости двухнедельного карантина для членов экипажей фрегатов было принято командованием флота в связи с тем, что в конце марта корабли заходили в один из иностранных портов для пополнения запасов продовольствия.

Сергей Винник (Севастополь)