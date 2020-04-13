Армянские военные медики совместно с российскими коллегами приступили к лабораторным исследованиям в рамках борьбы с COVID-19

Ереван. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Посол России в Армении Сергей Копыркин и министр обороны республики Давид Тоноян в субботу ознакомились с работой развернутой в Ереване передвижной лаборатории, доставленной российскими военными специалистами в рамках борьбы с коронавирусом Covid-19.

"Для содействия в предотвращении распространения коронавируса и организации противовирусных мероприятий в Армении находятся специалисты ВС России. Офицеры военно-медицинского управления ВС Армении совместно с российскими коллегами уже осуществляют лабораторные обследования", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Российские передвижные лаборатории обеспечивают точность тестов на коронавирус до 99%.

Как сообщалось, вечером 7 апреля военно-транспортный самолет ВКС России прибыл в Ереван с военными специалистами и медоборудованием.

"В соответствии с договоренностью между министрами обороны Армении и России Давидом Тонояном и Сергеем Шойгу в Армению прибыла команда специалистов ВС России с целью содействия в организации противовирусных мероприятий", - сообщила ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.