Египет вооружился новой субмариной

Египет вооружился третьей современной субмариной. Вчера, 10 апреля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что на верфи немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems в Киле прошла церемония передачи ВМС Египта новой субмарины проекта Type 209/1400.

S43 стала третьей подлодкой из четырёх заказанных Египтом у Германии. Первую — S41 — передали египетскому флоту в декабре 2016 года, а вторую — S42 — в августе 2017 года. По причине пандемии COVID-19 церемония проходила скромно и в присутствии только высших военных чинов.

Поднятие флага над субмариной S43 Источник изображения: navyrecognition.com

На вооружении ВМС Египта субмарины проекта Type 209/1400 заменят устаревшие китайские дизельные подлодки 033 Romeo — копии советских субмарин проекта 633. В последние годы информации об использовании этих подлодок не поступало, но официально они продолжают состоять на вооружении египетского флота. По неофициальным данным, стоимость первых двух субмарин для Египта составила €900 млн, второй пары — €500 млн.

Проект Type 209 был разработан западногерманским конструкторским бюро Ingenieur Kontor Lübeck в 60-е годы. Благодаря удачной конструкции и относительно невысокой стоимости субмарины этого проекта до сих пор продолжают выпускаться в различных модификациях. Существует пять основных серий подлодок Type 209: 1100, 1200, 1300, 1400 и 1500, которые отличаются друг от друга размерами, водоизмещением и штатным вооружением. Подлодки Type 209 состоят на вооружении флотов 14 стран, за время существования проекта построено более 70 единиц.