Филиппины получили новый патрульный корабль

7 апреля 2020 года в Манилу (Филиппины) прибыл построенный во Франции патрульный корабль OPV 8301 Gabriela Silang, ставший самым крупной единицей береговой охраны Филиппин. Корабль в свете нынешних событий был сразу поставлен в карантин и пока что формально не введен в строй.

Построенный французской судостроительной компанией ОСЕА по проекту OPV 270 Mk II для береговой охраны Филиппин патрульный корабль OPV 8301 Gabriela Silang на испытаниях, 2019 год (с) ОСЕА

Корабль Gabriela Silang был построен французской судостроительной компанией ОСЕА по проекту OPV 270 Mk II в рамках контракта, заключенного министерством транспорта Филиппин (которому подчиняется филиппинская береговая охрана) с OCEA в сентябре 2014 года. Контракт стоимостью 5,142 млрд филиппинских песо (около 97 млн евро) предусматривал постройку одного патрульного корабля проекта OPV 270 Mk II и четырех 24-метровых сторожевых катеров проекта FPB 72 Mk II, а также пятилетнюю сервисную поддержку и подготовку экипажей. Финансирование всего строительства осуществлялось полностью в счет кредита в размере 97,03 млн евро, предоставленного французскими банками BNP Paribas и Credit Agricole-LCL в счет гарантий французского правительства. Затягивание переговоров по кредитному соглашению привело к тому, что соглашение о вступлении контракта в силу было подписано только в сентябре 2017 года.

Строительство осуществлялось на головном предприятии ОСЕА в Ле-Сабль-д'Олоне (корпуса катеров строились на предприятии ОСЕА в Фонтене-ле-Конт), все четыре катера проекта FPB 72 Mk II (Boracay, Kalanggaman, Panglao, Malamawi) были сданы филиппинской стороне в 2018 году. Патрульный корабль Gabriela Silang был заложен ОСЕА в 2017 году, спущен на воду в Ле-Сабль-д'Олоне 17 июля 2019 года и передан Филиппинам 18 декабря 2019 года. Корабль в январе 2020 года вышел из Сен-Назера на Филиппины, однако по пути совершил заходы на Мальту, а затем в Персидский залив для обеспечения возможной эвакуации филиппинских граждан из региона вследствие обострения обстановки на Ближнем Востоке в начале года.

Корабль получил название в честь Марии Йозефы Габриэлы Кариньо де Силанг (1731 - 1763), которая была одним из лидеров филиппинского восстания против испанского правления в XVIII веке. Сообщается, что сейчас береговая охрана Филиппин планирует использовать корабль в качестве госпитального судна для возможного оказания содействия в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 на удаленных островах.

Патрульный корабль проекта OPV 270 Mk II имеет цельноалюминиевую конструкцию, вследствие чего ОСЕА гордо именует его "крупнейшим в мире цельноалюминиевым патрульным кораблем". Длина корабля Gabriela Silang 84 м, двухвальная дизельная энергетическая установка (два дизеля MTU 16V 4000 M73) обеспечивает скорость полного хода 22 уз. Дальность плавания 8000 миль на 12 уз. Автономность от 35 до 45 суток. Штатный экипаж 44 человека, кроме того имеются помещения для размещения еще 26 человек, а также кубрики для размещения 35 спасенных или больных. Штатное вооружение пока отсутствует. Корабль имеет ангар для базирования вертолета Airbus Helicopters H145 (береговая охрана Филиппин получила два таких вертолета по контракту 2018 года) и две 9,2-метровые быстроспускаемые полужесткие моторные лодки Sillinger.

Построенный французской судостроительной компанией ОСЕА по проекту OPV 270 Mk II для береговой охраны Филиппин патрульный корабль OPV 8301 Gabriela Silang на испытаниях, 2019 год (с) ОСЕА