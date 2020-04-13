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Боезапас венесуэльского Су-30 радикально подействовал на американских пилотов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Истребитель Су-30 разобрался в небе сразу с двумя самолетами ВВС США. В воздушное пространство Венесуэлы вторглись два американских военных самолета.

Для перехвата нарушителей был экстренно поднят истребитель Су-30МК2. 

По имеющейся информации два самолета ВВС США произвели взлет с авиабазы в Пуэрто-Рико, направившись к границе боливарианской республики, При этом их транспондеры были отключены.

Поднятый в воздух венесуэльский истребитель не только смог перехватить обоих нарушителей, хоть и находился в единственном числе, но и вытеснить их за границы воздушного пространства страны.

Перед перехватом экипажи американских военных самолетов игнорировали запросы пилота Су-30МК2, однако, «после демонстрации решительности», вынуждены были подчиниться его требованиям. Летчик продемонстрировал подвешенные ракеты и готовность их применить.

Стоит отметить, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале антинаркотической операции, направленной против наркокартелей. При этом глава Белого дома начал «прессовать» Венесуэлу, отправив в приграничные с ней районы боевые корабли, самолеты и подразделения морской пехоты, сообщает Free News.

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Венесуэла
США
Продукция
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
Персоны
Трамп Дональд
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