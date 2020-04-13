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Пожар на строящемся головном китайском универсальном десантном корабле проекта 075

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Возгорание на строящемся головном китайском универсальном десантном корабле проекта 075

Утром 11 апреля 2020 года в Шанхае на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group (входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation - CSSC) на строящемся головном китайском универсальном десантном корабле проекта 075 произошло крупное возгорание в кормовой части. Судя по фото и видеоматериалам пожар был быстро локализован с помощью пожарного корабля. О жертвах и ущербе не сообщается.

Головной универсальный десантный корабль (УДК) проекта 075 строится для ВМС НОАК на предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard с 2016 года, ввод в строй ожидается в 2021 году. УДК проекта 075 является крупной единицей, сопоставимой по размерам в своем классе с УДК ВМС США. Длина УДК проекта 075 составляет, по разным данным, от 235 до 250 м, а полное водоизмещение около 36 тысяч тонн. Американские УДК типов Tarawa, Wasp и America имеют длину 254-257 м и полное водоизмещение от 40 до 46 тысяч тонн.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
2020-й год
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