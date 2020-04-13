Концерн «Калашников» досрочно завершил поставки новых автоматов АК-12 за 2020 год

Как сообщила 9 апреля 2020 года группа компаний "Калашников", в рамках исполнения государственного оборонного заказа, основная производственная площадка группы компаний "Калашников" - АО "Концерн "Калашников", досрочно закрыла свои обязательства по новейшему автомату АК-12 за 2020 год. Изделия предназначены для нужд Министерства обороны России.

Военнослужащий 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Западного военного округа (Тамбов) с автоматом АК-12 (с) Министерство обороны Российской Федерации

"Мы завершили выполнение гособоронзаказа 2020 года на автомат АК-12 в рекордные сроки. Оружейное производство в Ижевске уже приступило к выполнению ГОЗ 2021 года. Нашим приоритетом остается обеспечение обороноспособности страны и эффективное взаимодействие со всеми заказчиками", - прокомментировал генеральный директор ГК "Калашников" Дмитрий Тарасов.

Со стороны bmpd напомним, что в апреле 2019 года сообщалось, что Министерство обороны Российской Федерации и концерн "Калашников" заключили трехлетний контракт на поставку Вооруженным Силам 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15. Армия должна была получить по 50 тысяч автоматов в 2019, 2020 и 2021 годах. Тогда же концерн "Калашников" заявил о планах поставить Министерству обороны до 2021 года 112,5 тысяч автоматов АК-12 (видимо, остальные из 150 тысяч должны были относиться к модификации АК-15).