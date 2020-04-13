МиГ-29 ВВС Украины совершил аварийную посадку в Запорожской области

Источник изображения: Telegram/Morgenxshtern

Украинское военное командование подтвердило информацию об инциденте с истребителем МиГ-29 ВВС страны. Речь идёт об аварийной посадке, которая была совершена на военном аэродроме в Запорожской области.

По последним сведениям, МиГ-29 совершил аварийную посадку в Мелитополе. Этот самолёт, имеющий бортовой номер 47, в ВВС Украины закреплён за 204-й «Севастопольской» бригадой тактической авиации. На данный момент эта авиабригада базируется в Луцке.

На текущий момент о причинах совершения аварийной посадки не сообщается. В то же время на распространяемых в социальных сетях фото можно увидеть, что у боевого самолёта имеется повреждение одного из крыльев.

Источник изображения: Telegram/Morgenxshtern

О состоянии экипажа информация не предоставляется. При этом машина, судя по всему, получила повреждения, с которыми ремонтники могут справиться.

В сети выражено мнение о том, что самолёт мог столкнуться с птицей при взлёте, что и заставило пилота возвращать истребитель на взлётно-посадочную полосу. Однако на кадрах видно тёмное небо. Если инцидент произошёл ночью, то вряд ли стоит списывать его на контакт с птицей.