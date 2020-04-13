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Военно-промышленный курьер

Грузины будут дефилировать на полях сражения в форме от Gucci

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Источник изображения: vpk-news.ru

Шить форму для грузинской армии, возможно, поручат предприятию, известному сотрудничеством с Louis Vuitton и Gucci.

Об этом сообщил в эфире телеканала POSTV министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. «Определилась другая компания, с которой мы должны сотрудничать. Она шила для известных брендов, такие как Louis Vuitton, Gucci», - рассказал глава военного ведомства. Ее название министр не открыл.

Он сообщил, что с предприятием идут переговоры и планируется подписание стратегического соглашения. Гарибашвили отметил, что сначала минобороны планировало поддержать отечественного производителя, но не нашло такой компании, чье качество бы удовлетворило требования министерства.

Стоит отметить, что Гарибашвили в 2019 году заявил, что для министерства обороны главными задачами на 2020 год является обновление казарм и улучшение экипировки военнослужащих, говорит Регнум.

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Страны
Грузия
Ирак
Проекты
2020-й год
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