Войти
WarSpot

Лазер против дронов и «боевые микроволновки» испытают на практике

268
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Перспективные боевые системы американских ВВС испытают на практике. Вчера, 10 апреля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что ВВС объявили о первом боевом развёртывании направленного энергетического оружия за пределами США.

Системы HELWS, PHASER и THOR будет защищать авиабазы ​​США от возможных атак беспилотников. В ВВС США называют новое оружие ответом на новую угрозу вооружённых дронов и роев беспилотников, атакующих аэродромы. Развёртывание продлится 12 месяцев, после чего ВВС США будут принимать решение о массовых закупках энергетического оружия.

Система HELWS

Источник изображения: edwards.af.mil

High-Energy Laser Weapon System (HELWS) представляет собой автомобиль-багги Polaris MRZR, вооружённый твердотельным боевым лазером, системой обнаружения целей и высокопроизводительным генератором. В ходе армейских испытаний он записал на свой счёт 12 дронов.

PHASER и THOR являются электромагнитными пушками, которые с помощью мощных импульсов выводят из строя электронику дронов. Их ключевая особенность состоит в том, что они могут бороться против так называемых «стай дронов».

«Боевая микроволновка» Phaser от Raytheon

Источник изображения: raytheon.com

Все три системы предназначены для борьбы с небольшими летательными аппаратами 1-й и 2-й категорий. К дронам 1-й категории в Минобороны США относят беспилотники массой до 9 кг, способные выполнять полёты на высоте до 365 м и скорости до 180 км/ч. Вторая категория — аппараты массой от 9 до 25 кг, способные летать на высоте до 1000 м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Raytheon
Проекты
LaWS
БПЛА
Похожие новости
25.10.2019
"Лазерный багги" уже в войсках
21.10.2019
США получили новый боевой лазер
14.02.2018
"Луч смерти": преимущества, недостатки и перспективы лазерного оружия США и России
07.10.2015
Идеи из «Звездных войн»
11.04.2013
Дешево и очень сердито
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году