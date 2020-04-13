Лазер против дронов и «боевые микроволновки» испытают на практике

Перспективные боевые системы американских ВВС испытают на практике. Вчера, 10 апреля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что ВВС объявили о первом боевом развёртывании направленного энергетического оружия за пределами США.

Системы HELWS, PHASER и THOR будет защищать авиабазы ​​США от возможных атак беспилотников. В ВВС США называют новое оружие ответом на новую угрозу вооружённых дронов и роев беспилотников, атакующих аэродромы. Развёртывание продлится 12 месяцев, после чего ВВС США будут принимать решение о массовых закупках энергетического оружия.

Система HELWS Источник изображения: edwards.af.mil

High-Energy Laser Weapon System (HELWS) представляет собой автомобиль-багги Polaris MRZR, вооружённый твердотельным боевым лазером, системой обнаружения целей и высокопроизводительным генератором. В ходе армейских испытаний он записал на свой счёт 12 дронов.

PHASER и THOR являются электромагнитными пушками, которые с помощью мощных импульсов выводят из строя электронику дронов. Их ключевая особенность состоит в том, что они могут бороться против так называемых «стай дронов».

«Боевая микроволновка» Phaser от Raytheon Источник изображения: raytheon.com

Все три системы предназначены для борьбы с небольшими летательными аппаратами 1-й и 2-й категорий. К дронам 1-й категории в Минобороны США относят беспилотники массой до 9 кг, способные выполнять полёты на высоте до 365 м и скорости до 180 км/ч. Вторая категория — аппараты массой от 9 до 25 кг, способные летать на высоте до 1000 м.