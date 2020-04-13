Грузия и НАТО провели маневры в Черном море

Тбилиси. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Катера Береговой охраны пограничной полиции Грузии и прибывшие на этой неделе в порт Поти корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) провели в Черном море совместные учения, сообщило в субботу МВД Грузии.

По данным ведомства, с грузинской стороны в морских учениях приняли участие сторожевые катера "Диоскурия" и "Очамчире".

Данные катера класса "Айленд" были переданы в дар Грузии правительством США в 2016 году и с 2018 года они входят в состав грузинской береговой охраны.

Что касается кораблей SNMG-2, то в учениях приняли участие итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591), канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), румынский ROS "Regina Maria" (F 222), болгарский фрегат BGS "Verni" (F 42) и турецкий корабль TCG Salihreis (F 246).

"Целью учений является повышение уровня взаимодействия и взаимосовместимости НАТО и береговой охраны Грузии", - отмечают в МВД.

Корабли НАТО вошли в порт Поти 7 апреля и уже покинули территориальные воды Грузии.

В пограничной полиции Грузии заявили в субботу, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 визит кораблей НАТО прошел с полным соблюдением всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии.