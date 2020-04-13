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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" будет отслеживать исполнение контрактов по оборонзаказу отраслевыми предприятиями

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Роскосмосбанк
Роскосмосбанк.
Источник изображения: roscosmos.ru

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ одобрило законопроект о предоставлении "Роскосмосу" доступа к единой информационной системе о расчетах по гособоронзаказу предприятий ракетно-космической отрасли.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания 9 апреля 2020 года, сообщает сайт правительства. В ближайшее время проект будет внесен в Госдуму.

Согласно законопроекту, госкорпорация "Роскосмос" получит расширенные полномочия в области управления, руководства и нормативно-правового регулирования в космической отрасли. В компетенцию "Роскосмоса" войдёт мониторинг исполнения контрактов по гособоронзаказу отраслевыми предприятиями.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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