"Роскосмос" будет отслеживать исполнение контрактов по оборонзаказу отраслевыми предприятиями

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ одобрило законопроект о предоставлении "Роскосмосу" доступа к единой информационной системе о расчетах по гособоронзаказу предприятий ракетно-космической отрасли.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания 9 апреля 2020 года, сообщает сайт правительства. В ближайшее время проект будет внесен в Госдуму.

Согласно законопроекту, госкорпорация "Роскосмос" получит расширенные полномочия в области управления, руководства и нормативно-правового регулирования в космической отрасли. В компетенцию "Роскосмоса" войдёт мониторинг исполнения контрактов по гособоронзаказу отраслевыми предприятиями.