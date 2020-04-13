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Военно-промышленный курьер

На Балтфлоте объявили войну Covid-19

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Источник изображения: vpk-news.ru

Флотские подразделения радиационной, химической и биологической защиты ежедневно проводят мероприятия по дезинфекции военных объектов в Калининградской области.

Специальным раствором обрабатываются здания и внутренние помещения, вооружение и техника, отдельные участки местности и дорог. Также на контрольно-пропускных пунктах воинских частей прибывающим на службу военнослужащим измеряют температуру, проводят опрос о состоянии здоровья.

Кроме того, на базе одной из воинских частей проведена тренировка по профилактике распространения вирусных инфекций, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

В ходе тренировки подразделения РХБ-защиты при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ обработали дезинфицирующим раствором объекты и территорию воинской части, военную и специальную технику. В мероприятии были также  задействованы инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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