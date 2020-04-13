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Военно-промышленный курьер

Озвучены сроки принятия на вооружение гиперзвуковых ракет

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Источник изображения: vpk-news.ru

По плану корабельный комплекс с новейшей российской гиперзвуковой ракетой «Циркон» должен быть принят на вооружение в 2022 году.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он уточнил, что испытания «Циркона» с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» завершатся в текущем году. Корабль будет поражать гиперзвуковой ракетой как береговые мишени, так и морские щиты, имитирующие корабли противника.

В 2021 году состоятся испытательные стрельбы «Цирконом» с борта головной многоцелевой подлодки проекта 885 (шифр «Ясень») «Северодвинск».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
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