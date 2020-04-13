Озвучены сроки принятия на вооружение гиперзвуковых ракет

По плану корабельный комплекс с новейшей российской гиперзвуковой ракетой «Циркон» должен быть принят на вооружение в 2022 году.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он уточнил, что испытания «Циркона» с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» завершатся в текущем году. Корабль будет поражать гиперзвуковой ракетой как береговые мишени, так и морские щиты, имитирующие корабли противника.

В 2021 году состоятся испытательные стрельбы «Цирконом» с борта головной многоцелевой подлодки проекта 885 (шифр «Ясень») «Северодвинск».