В США назвали главную отличительную черту российской армии

Американский журнал The National Interest заявил, что главной отличительной чертой российской армии являются подвижные грунтовые ракетные комплексы.

Эти комплексы мобильны, но защищены хуже, чем ракеты шахтного базирования, отметил обозреватель издания Калеб Ларсон, передает РИА "Новости".

"Россия остается ведущей державой в области создания ракет всех типов, а российские ракетные войска стратегического назначения составляют важный элемент военной стратегии Москвы (...) начиная с преграждения доступа/блокирования зоны в локальных конфликтах и кончая доставкой стратегического ядерного оружия к целям, находящимся на других континентах", – говорится в статье.

Автор пояснил, что в Калининградской области есть ракетные комплексы, с помощью которых Россия может "заблокировать" часть Балтийского моря.

По данным обозревателя, у России имеются несколько версий ракеты "Точка". Этот ракетный комплекс спроектировали и приняли на вооружение в 1975 году. Он позволяет гибко применять силы, средства и тактические приемы. Также ракету можно оснастить противотанковыми, противопехотными боеголовками и боевыми частями для повреждения взлетно-посадочной полосы.

Тягач ракеты может двигаться вне дорог и преодолевать водные преграды.

Сейчас в России "Точку" заменяют "Искандером", он обладает большей дальностью пуска и более мощной боевой частью. Для наведения комплекс пользуется системой ГЛОНАСС.

"Это очень точная ракета, вероятная круговая ошибка которой составляет от пяти до десяти метров", – подчеркнул Ларсон.

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Алексей Дегтярев